El PP de Mancor acusa l'equip de govern municipal de "fer demagògia amb la rebaixa d'impostos i taxes"

El PP de Mancor de la Vall ha acusat l'equip de govern del municipi de "fer demagògia amb la rebaixa d'impostos i taxes", ja que, segons han apuntat, des de MÉS van dir que es demanaria una revisió a la baixa de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i, en aquest sentit, han detallat que "sí que és veritat que han sol·licitat una revisió dels valors cadastrals que es converteixen en la base imposable de l'IBI, però l'impost en si no l'han revisat a la baixa".

En un comunicat emès pel partit, s'ha informat que en relació a aquest impost, es permet als ajuntaments aplicar un màxim d'1,1 per cent i un mínim del 0,4 per cent en sòl urbà.

"Una vegada més, l'equip de govern ens ven molt fum i informa interessadament que s'ha demanat al cadastre que es faci una revisió a la baixa dels valors cadastrals però ens enganyen ja que incompleixen el seu propi programa electoral i despisten als mancorins demagògicament el que no resolen tècnicament", han assenyalat, en aquest sentit, des del PP de Mancor.

Per concloure, des del PP de Mancor han destacat que el "més just" per als ciutadans seria "reduir al màxim el gravamen per part de l'Ajuntament" i, així mateix, "sol·licitar una revisió a la baixa dels valors cadastrals", ja que, "són coses molt diferents però que incideixen a reduir la factura al contribuent".

Els 'populars', d'altra banda, han agraït als ciutadans del municipi que, "per la seva conscienciació en reciclatge", es pugui rebaixar la taxa d'escombraries al poble fins a un 4,5 per cent aquest any, tal com ha quedat estipulat des de la Mancomunitat.