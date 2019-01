El PP de Marratxí critica que encara no s'apliquin els descomptes en l'IME i ratlla l'anunci de "electoralista"

Publicado 25/1/2019 11:57:57 CET

"La gestió del 'Pacte' segueix sent purament propagandístic", censuren els 'populars'

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciat aquest divendres que encara no s'estan aplicant els descomptes per als residents de Marratxí a les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Esports (IME) de Palma, per la qual cosa han titllat l'anunci d'"electoralista".

Així s'ha expressat el PP de Marratxí en un comunicat en el qual ha recordat que a l'abril de 2018 l'alcalde va indicar que "s'havia arribat a una solució per poder signar el conveni i dur-ho a terme".

No obstant això, segons ha relatat el PP 'marratxiner', al setembre de 2018 l'equip de govern va assenyalar que estaven pendents de signar el conveni, que es formalitzaria abans de finals d'any, però que a la fi de desembre l'alcalde va dir que Palma havia de canviar l'ordenança per a la bonificació perquè no hi ha cap ajuntament que tingui el conveni amb l'IME. "A dia d'avui, tot segueix igual", ha lamentat la formació.

Per això, la candidata del PP a l'alcaldia de Marratxí, Magdalena García, ha instat l'Ajuntament al fet que "es posin les piles" ja que "segueix sense haver-hi descomptes, malgrat que fa mesos que s'anuncia com a imminent".

García ha argumentat que "la gestió del Pacte segueix sent purament propagandístic". Segons el que s'ha exposat, Marratxí seria el primer municipi en accedir al descompte "amb les mateixes condicions que els empadronats a Palma; tenint descomptes en abonaments i podent gaudir del Programa d'Activitats Dirigides (PAD) on trobaran 17 pràctiques diferents entre les quals destaquen: aquagym, fitness, entrenament en suspensió, pilates o ioga".