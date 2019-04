El PP de Menorca apel·la al vot "unit" per fer front a l'esquerra

Publicado 26/4/2019 17:52:21 CET

MENORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les candidates del PP de Menorca al Congrés i Senat, Ana Lía Noval i Aurora Herráiz, han apel·lat aquest divendres al vot "unit i valent" ja que, tal com han assenyalat, "la dispersió del vot en la dreta provocarà que tinguem quatre anys més de governs sanchistas que pacten amb Torra, Rufián i Otegi".

La candidata al Congrés, Ana Lía Noval ha posat l'accent en les propostes de Pablo Casado en matèria fiscal, entre les quals destaca la reducció de l'IRPF per sota del 40 per cent o l'ampliació de la tarifa plana per a autònoms.

Pel que fa a seguretat i unitat, la candidata al Senat, Aurora Herráiz, afirma que "Menorca és una terra de visita, per la qual passen desenes de milers de turistes, amb el que invertir en seguretat és una tasca pels 365 dies de l'any".

Herráiz també ha demanat als menorquins "que pensin bé en qui pot ser l'altaveu de Menorca en el Senat" i que "si el senador escollit pels menorquins es preocupa veritablement per ells, haurà d'escoltar les propostes vengin d'on vengin".

Finalment, ha recordat que en els comicis al Senat "el senador el guanya el partit que més vots tingui, amb el que hem de pensar que fragmentar el vot entre la dreta provocarà que una part d'ells no es vegin representats".