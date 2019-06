El PP nomena la comissió negociadora de pactes a Eivissa amb la "responsabilitat" de liderar el canvi

Publicado 7/6/2019 16:52:06 CET

EIVISSA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP d'Eivissa ha nomenat aquest divendres la comissió negociadora de pactes i ha iniciat les negociacions per formar govern en diferents institucions de l'illa.

En un comunicat, la formació ha explicat que, després d'una primera fase de converses "informals" per comprovar la voluntat d'arribar a acords, el PP d'Eivissa ha decidit iniciar les negociacions "formals" per aconseguir acords de governabilitat al Consell d'Eivissa i a l'Ajuntament de Sant Antoni.

La comissió negociadora estarà integrada pel president insular del partit José Vicente Marí Bosó; el candidat del PP a la presidència del Consell, Vicent Marí; el candidat a l'alcaldia de Sant Antoni, Marcos Serra, el número u al Parlament per Eivissa, Antoni Costa, i la sotssecretària de Relacions Institucionals, Sara Ramón.

Marí Bosó ha declarat que la seva "responsabilitat" és liderar el canvi que els ciutadans "clarament" van demanar el 26 de maig en aquestes dues institucions, alguna cosa que duran a terme sobre la base dels acords programàtics que es recullen als decàlegs del PP i que són "un bon punt de partida".

El 'popular' ha destacat que la seva intenció és parlar "amb tots sense excloure a ningú" perquè entenen que "el primer a canviar en ambdues institucions és el tarannà" i així, volen un govern "obert a tots els partits d'aquestes institucions."

En aquest sentit, el president insular del PP ha explicat que qüestions com la creació de l'Agència Insular de l'Aigua i els compromisos adquirits per tots amb l'Aliança de l'Aigua, la necessària revisió del Pla Territorial o la signatura del nou conveni de carreteres amb l'Estat "precisen de la col·laboració i màxima implicació del Partit Socialista i, en la mesura que ells vulguin, també d'Unides Podem".

Així, han dit que és "important" asseure's amb aquests partits i ressaltar les coincidències programàtiques que puguin existir.

Per la seva banda, Marí Bosó ha destacat la "bona predisposició" a aconseguir acords a Sant Antoni tant de Proposta per Eivissa com de Cs, assenyalant en aquest sentit que "tots dos partits són necessaris per a la governabilitat i amb tots dos hi ha coincidències programàtiques destacables".

"Ara toca concretar, mantenint el que s'ha fet bé en l'anterior legislatura i donant un nou impuls molt necessari en diverses àrees de governació per donar als veïns de Sant Antoni el govern de canvi que han reclamat", ha reiterat.

El president del PP d'Eivissa ha agraït a Cs "la seva predisposició preferent a l'acord amb el Partit Popular", remarcant que "igualment" comparteixen que no han d'excloure a ningú en els acords "pel bé de l'Illa", per la qual cosa s'iniciaran converses amb totes les formacions a fi d'explorar possibles acords de governabilitat per a aquesta legislatura.