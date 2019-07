El PP presenta una iniciativa parlamentària a favor del turisme de creuers

Publicado 26/7/2019 16:53:07 CET

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha presentat una iniciativa parlamentària a favor del turisme de creuers i dels efectes positius que el partit considera que aquest genera a les Illes en relació a la creació de riquesa, llocs de treball i posicionament turístic.

Segons ha informat la formació en un comunicat, amb aquesta proposta pretenen instar el Govern al fet que es comprometi a treballar, conjuntament amb el sector privat, per "donar les millors solucions, en terme econòmics, socials i mediambientals a aquesta modalitat turística, que té en el port de Palma un dels principals enclavaments del Mediterrani".

Segons el PP, enfront dels "missatges inquietants" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, "en assegurar que una de les seves prioritats serà la limitació de les escales de creuers a les illes, i l'esperit prohibicionista del Govern, des del PP s'aposta per gestionar i donar solucions al creixement de l'arribada de creuers des d'una anàlisi seriosa i assossegat, allunyat de qüestions demagògiques i postulats polítics, en el qual participin tots els sectors implicats".

Per això, proposen crear una mesa de treball específica per al turisme de creuers, en la qual estiguin representats tots els actors, així com les entitats socials vinculades, i en la qual es puguin consensuar i proposar les millors solucions a les administracions competents.

En aquest sentit, el portaveu adjunt popular en el Parlament, Toni Costa, ha declarat que s'està davant un assumpte "massa important", per la seva repercussió econòmica i turística, "com per llançar missatges des de la irresponsabilitat".

"La gestió de l'arribada de creuers ha de fer-se des del rigor i l'anàlisi seriosa i independent dels pros i contres d'aquesta activitat, no des de l'eslògan polític", ha conclòs el 'popular'.