El PP presentarà en el Congrés un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Camins de Mallorca

Publicado 1/2/2019 22:00:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grup Popular al Congrés presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca, per considerar que vulnera el dret a la propietat privada.

Així ho ha anunciat el secretari general del PP nacional, Teodoro García Egea, durant un acte a Mallorca en el qual s'ha presentat la candidata del PP a la batlia de Manacor, Maria Antònia Sansó.

El recurs serà signat per 50 diputats del Grup Popular al Congrés, ja que entenen que la norma, aprovada pel Parlament, pretén immiscuir-se "en la propietat privada" dels habitants de Mallorca.

En aquesta línia, el secretari general ha ressaltat la proposta del PP per endurir el Codi Penal contra les 'okupacions' d'habitatges. "No pot ser que la gent visqui amb por a sortir de la seva casa i que se la llevin", ha emfatitzat.

AVISA A SÁNCHEZ QUE ELS BALEARS "NO SÓN ESPANYOLS DE SEGONA"

En aquesta visita, García Egea també ha criticat la proposta d'inversió per a Balears als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i ha advertit que els balears "no són espanyols de segona com pretén Pedro Sánchez".

El secretari general 'popular' considera que els PGE "han assestat un cop important a les esperances de milers d'habitants de Balears" i que han minvat la "credibilitat" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui "ha quedat reduïda a una delegada del Sanchismo".

A preguntes dels periodistes, García Egea ha mantingut que els PGE de l'any anterior, promoguts pel Govern de Mariano Rajoy, contenien "algunes de les reivindicacions històriques de Balears", mentre que el de Sánchez és "un pressupost fictici que cap organisme seriós ha dit que és viable". "Es podrien haver esforçat una miqueta més a l'hora de realitzar aquests comptes maquillats", ha postil·lat.

A més, García Egea ha assegurat que el Govern d'Espanya està "més preocupat a dividir que a unir forces" i que Sánchez "està irremeiablement venut als seus socis de moció".

QÜESTIONA ELS RESULTATS DEL CIS

Preguntat pel descens que augura el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per al PP a Balears, García Egea ha bromejat dient que "al CIS només li falta dir que Sánchez és el president millor valorat de la història de la democràcia" o que "Gabriel Rufián és el diputat més valorat".

També ha ironitzat dient que qui pot valorar el CIS és "la mateixa Susana Díaz, que el CIS donava com a guanyadora inqüestionable de les eleccions andaluses". "El PSOE guanya les enquestes i és el PP el que guanya les eleccions", ha dit.

El secretari general del PP nacional també ha titllat de "lamentable que el PSOE utilitzi el CIS com a arma electoral" i que "els diners de tots els espanyols acabin per fer enquestes falses".

SORTIDA DE JOSÉ RAMÓN BAUZÁ

Finalment, preguntat per la marxa del PP de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá, García Egea s'ha limitat a indicar que "quan un té propostes per canviar coses el millor és quedar-se i treballar en el partit", que "és el que van fer Casat i Biel Company".

García Egea també ha dit que en el PP estan "molt orgullosos de la seva història" i que cal "centrar els esforços a millorar la vida de la gent i no a mirar-se el melic".