El PP de Sencelles critica que l'alcalde pugi un 66% les dietes per assistència a les juntes de govern

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular de Sencelles ha criticat aquest dimecres que l'acalde i els seus regidors s'hagin pujat un 66 per cent les dietes per assistència a les juntes govern, per les quals cobraran 250 euros en lloc dels 150 que euros que percebien fins ara, la qual cosa suposa una pujada de la retribució de 100 euros.

Segons ha informat el partit en un comunicat, la portaveu del Grup Municipal Popular, Catalina Salom, incideix que "crida molt l'atenció que la pujada es produeixi després de que l'alcalde hagi estat advertit que era il·legal que l'equip de govern cobrés més que els regidors de l'oposició per assistència als plens".

Catalina Salom ha explicat que fins ara, el seu equip ha cobrat 50 euros per assistència als plens mentre que els altres cobraven 150 euros. A més, des del Partit Popular senceller critiquen que "l'equip de govern està més preocupat per la seva butxaca que pel poble".

Finalment, han recalcat que "els diners que se'ls retribuirà es podrien destinar a solucionar necessitats municipals".