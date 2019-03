El PP sosté que Ensenyat ha fet "un discurs de ciència ficció" ple de "mitges veritats i mentides"

Publicado 27/3/2019 13:00:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Maurici Rovira, ha considerat "un discurs de ciència-ficció" la intervenció del president Miquel Ensenyat en el ple del Debat de Política General de la institució insular.

En declaracions als mitjans després de finalitzar la primera sessió del debat, Rovira ha acusat Ensenyat d'"enganyar als ciutadans" amb un discurs "ple de mitges veritats i mentides". Per exemple, el 'popular' ha esmentat les xifres del pressupost destinat a serveis socials perquè "finalment no s'ha gastat" sinó que "han arribat a llevar-ho" per "destinar-ho a despesa corrent".