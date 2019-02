Presenten la Carta Històrica de Palma, un visor cartogràfic interactiu per navegar per diferents èpoques de la ciutat

Publicado 25/2/2019 20:14:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palma XXI ha presentat aquest dilluns la Carta Històrica de Palma, un projecte elaborat en col·laboració amb el Servei d'Informació Territorial de Balears-Sitibsa, que permet navegar per diferents èpoques de la ciutat a través d'un visor cartogràfic interactiu.

Segons ha informat Palma XXI en un comunicat, el president de l'entitat, Jaume Garau, ha explicat que "un dels objectius estratègics de Palma XXI és donar a conèixer la història i evolució de la ciutat per així poder plantejar propostes cap al futur".

La Carta Històrica de Palma va néixer com un projecte per donar a conèixer l'evolució urbana de Palma, el creixement de la ciutat des dels orígens romans fins a l'actualitat. Per a aquest projecte s'han inspirat en la Carta Històrica de Barcelona del Museu d'Història de Barcelona.

La cartografia digital ha estat elaborada des de l'any 400 fins a l'any 1800 per l'arquitecte Joseba Dañobeitia i a partir de l'any 1900 per la geògrafa Pilar Buendía i s'ha comptat amb l'assessorament del Doctor en Geografia i professor emèrit de la UIB Climent Picornell.

El projecte s'ha realitzat mitjançant el conveni amb Sitibsa que ha ofert tot els seus mitjans fotogràfics, cartogràfics i informàtics per fer possible aquest estudi.