Presenten 'Miro in cube', un concurs d'idees sobre turisme sostenible que se celebrarà a partir del 20 de febrer

Publicado 18/1/2019 17:11:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bit, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Perpinyà (França) s'han unit per crear 'Miro in cube', un concurs d'idees sobre turisme sostenible que tindrà lloc del 20 al 22 de febrer de manera simultània en la UPVD in Cube de Perpinyà, el ParcBit de Balears i el Canòdrom de Barcelona.

Segons ha explicat aquest divendres la vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, el concurs d'idees té l'objectiu d'aportar solucions innovadores relacionades amb la mobilitat per a la gestió dels fluxos turístics.

La presentació de l'esdeveniment ha tingut lloc de manera simultània en les tres incubadores col·laboradores. Busquets ha destacat durant la seva intervenció que "amb la participació en aquest esdeveniment, Balears demostra que està i vol seguir estant a l'avantguarda pel que fa a la innovació turística".

Busquets ha agraït el suport que dóna la incubadora del Parc Bit a les empreses innovadores i ha subratllat que a les Illes, a més, s'explica "amb el suport de la Universitat de les Illes Balears (UIB), una col·laboració que fa possible la captació de talent entre la població universitària i de Formació Professional per fomentar la creació d'empreses innovadores i la millora de la competitivitat de les pimes".

En concret, els participants de les cinc millors idees presentades en cada regió tindran 56 hores per crear una 'start-up', mitjançant el treball en equip i amb connexions en directe amb la resta d'incubadores per assessorar-se i preparar les seves propostes.

La final se celebrarà el 25 de febrer en el Fòrum 4YFN de Barcelona, on les idees de cadascuna de les tres ciutats seran presentades i on es lliurarà un premi especial d'innovació de 5.000 euros, a part de tres premis amb períodes d'incubació gratuïts.

En el cas de Balears, la Fundació Bit compta amb el suport de la UIB per a la difusió i captació d'idees entre la comunitat universitària. A més, nombroses empreses del sector també col·laboren al concurs mitjançant patrocini de premis i la mentorització dels participants (Wireless DNA, Kinacu Sports, Tourfeeling, Apploading, Hook Sistemes).

Els participants al concurs 'Miro in cube' poden presentar les seves idees de negoci en grups de dos-tres membres fins al 31 de gener enviant un correu electrònic a info@emprenbit.org.