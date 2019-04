Presenten la web per treure l'autorització que permeti circular per Formentera el juliol i l'agost

Publicado 15/4/2019 17:28:56 CET

El Consell de Formentera ha presentat la web de reserves 'www.formentera.ressò' per aconseguir l'autorització que permeti circular per l'Illa el juliol i l'agost.

En l'acte, el president del Consell, Jaume Ferrer, ha recordat que la petició de regular l'entrada de vehicles es va dur a terme el 2014, "treballant des d'aquell moment per aconseguir aquesta regulació".

El portal està dividit en quatre apartats, segons ha explicat el Consell. El primer és el motor de cerca perquè els turistes triïn els dies que viatjaran a Formentera i realitzin la reserva. Segons han recordat, els visitants hauran de pagar 1 euro al dia per cotxe i 0,50 per moto.

La segona part està dedicada a les persones, empreses o vehicles amb condicions especials i que amb un sol tràmit podran emetre l'autorització per a tota la temporada. En aquest apartat s'inclou als residents que podran realitzar les seves altes per aconseguir l'autorització, gratuïta i sense límit de quota.

Al tercer apartat, segons el Consell, s'ha introduït un espai perquè els usuaris comprovin si han realitzat la reserva correctament i a més s'ha inclòs un altre apartat amb la informació del projecte i material per descarregar.

El conseller insular de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que els vehicles acreditats per aparcar en zona blava obtindran automàticament la seva acreditació per circular al juliol i agost. Així mateix, les empreses de lloguers de vehicles podran treure les autoritzacions en bloc i al maig, el Consell contactarà amb elles per facilitar-los un usuari i contrasenya.

Des de la institució han destacat també que la web s'ha fet en col·laboració amb Turisme perquè la imatge del projecte vagi en la mateixa línia que la de promoció turística.

La consellera insular de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que els turistes no solen venir a Formentera amb els seus vehicles, però a les fires s'ha detectat "que s'han interessat molt per la mesura", assegurant que els visitants "entenen que serveix per protegir el territori".

La web estarà en sis idiomes, el primer dels quals és el català. Aquest dimarts apareixerà en anglès i castellà i al maig en italià, francès i alemany.