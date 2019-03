El preu mitjà del sòl urbà va descendir un 1,5% en el quart trimestre de 2018 a Balears, segons Foment

Publicado 18/3/2019 17:55:25 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà del metre quadrat del sòl a Balears es va situar en el quart trimestre de 2018 en 262,4 euros, un 1,5 per cent menys que en el mateix període de l'any anterior i un 1,5 per cent més que en el tercer trimestre de l'any, segons es desprèn de l'Estadística de Preus de Sòl de Foment publicada aquest dilluns.

El comportament de Balears és diferent del de la mitjana nacional respecte a la variació interanual, ja que aquest registra un increment del 3 per cent, va ascendir a 157,7 euros i, en canvi, el creixement és semblat en el trimestral, on es va situar dos punts per sobre de l'increment nacional de l'1,5%.

En els municipis de més de 50.000 habitants a Espanya, el preu mitjà per metre quadrat va descendir un 6,3 per cent en el quart trimestre, després de situar-se en els 292 euros per metre quadrat.

Els preus més elevats, dins d'aquests municipis, es van registrar a Madrid (513,8 euros per metre quadrat), Barcelona (425,9 euros), Granada (383 euros) i Saragossa (346,3 euros).

Per contra, els preus mitjans més baixos es van donar a les províncies de la Corunya (74,9 euros), Castelló (90,9 euros) i León (124,5 euros).

El nombre de transaccions realitzades en el quart trimestre de 2018 va ser de 5.879, de les quals 213 es van realitzar a Balears, un 0,6 per cent més que fa un any, quan es van transmetre 5.845 solars, i un 10,1 per cent més que les que es van realitzar en el trimestre anterior.

En termes més concrets, aquestes 213 de les Illes van disminuir un 13,1 per cent respecte a l'any anterior, quan es van transmetre 245, i un 12,7 més que les realitzades durant el trimestre anterior.