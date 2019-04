El preu del vehicle d'ocasió a Balears puja un 7,2 % al març

Publicado 9/4/2019 11:21:00 CET

Els models més venuts han estat Ford Festa, Fiat 500 i Seat Ibiza

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà d'oferta del vehicle d'ocasió a Balears ha estat de 14.567 euros al març, la qual cosa suposa un 7,2 per cent respecte al mes anterior, segons mostren les dades del portal de motor coches.net.

Segons ha informat el portal en un comunicat, aquest tercer mes de l'any s'han venut 6.588 cotxes d'ocasió a l'arxipèlag, prop d'un 15 per cent en unitats més respecte al mes de febrer.

D'altra banda, els models més venuts han estat Ford Festa, Fiat 500 i Seat Ibiza.

A nivell nacional, el preu mitjà ha arribat els 15.177 euros, la qual cosa representa un increment del 5,6 per cent. Així mateix, segons les dades facilitades pel IEA (Institut d'Estudis d'Automoció) al març s'han venut un total de 223.347 cotxes d'ocasió, la qual cosa representa un creixement del 4,1 per cent respecte al mes anterior.

Coches.net ha detectat que a Balears els automòbils amb menys de cinc anys d'antiguitat han significat al març el 57,9 per cent del total de les vendes.

No obstant això, la franja d'antiguitat amb més oferta han estat els vehicles de menys de 3 anys, ja que aquests han suposat el 45,6 per cent del total de l'oferta. Finalment, els cotxes amb més de sis anys representen el 42,3 per cent de l'oferta.

Si ens fixem en el kilometratge, cal destacar que els vehicles amb menys de 20.000 quilòmetres han representat el 30,8 per cent del total de l'oferta.

Finalment, l'oferta segueix decantant-se, en la seva majoria, per vehicles de menys de 80.000 quilòmetres, ja que aquests han representat el 60,3 per cent; mentre que els cotxes amb més de 80.000 km suposen el 39,7 per cent del total de l'oferta.