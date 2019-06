La primera edició de les Jornades de Salvament i Socorrisme se celebra a Son Hugo a partir d'aquest diumenge

Publicado 4/6/2019 13:05:54 CET

Les jornades són completament gratuïtes i es duran a terme de 10.00 a 13.00 hores durant tres diumenges del mes de juny

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) i la Federació de Salvament i Socorrisme de les Balears posen en marxa tres jornades gratuïtes de promoció del salvament i socorrisme en família per a adults i nens a partir de vuit anys, que es duran a terme de 10.00 a 13.00 hores durant tres diumenges del mes de juny.

Segons ha informat l'IME en un comunicat, concretament, el dia 9 a les piscines de Son Hugo, el dia 16 a Germans Escales i el dia 23 a Son Moix.

Amb aquesta iniciativa l'IME i la Federació Balear se sumen a la campanya nacional de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme #StopAhogados, que té com a principal objectiu conscienciar a la població de la importància de la prevenció tant a les piscines com les platges i gaudir de l'entorn aquàtic de manera segura.

Durant les jornades es duran a terme diferents activitats per donar eines a participants per actuar en cas d'ofegament, com a tècniques de reanimació cardio pulmonar, exercicis de rescat i d'arrossegament, jocs de flotació i d'apnea o de relleu; per aquest motiu és imprescindible que els participants sàpiguen nedar.

Les persones interessades hauran d'enviar un correu electrònic a info@socorrisme.org adjuntant el formulari d'inscripció publicat a la web de l'IME fins el 72 hores abans de l'esdeveniment.