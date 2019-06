El professor d'arts marcials detingut per abusos a menors no té llicència ni està col·legiat

Publicado 26/6/2019 12:29:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La Federació Balear de Judo i Esports Associats ha informat aquest dimecres que el professor d'arts marcials detingut aquest dimarts per presumptes abusos a menors no té llicència d'esportista ni està col·legiat com a àrbitre o professor de judo ni cap altre esport associat a l'entitat.

Així s'ha expressat la Federació en un breu comunicat remès als mitjans després de conèixer-se la detenció de l'home, de 43 anys, acusat d'aprofitar el seu treball per abusar dels seus alumnes menors d'edat.

La detenció va ser practicada per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte continuat contra la llibertat i indemnitat sexual. Segons les dades de l'Institut Armat, s'investiga si aquests fets van tenir lloc durant diversos anys a les localitats de Son Servera i Sa Coma de Sant Llorenç.

La investigació va començar en rebre denúncies d'onze possibles víctimes, però les diligències continuen obertes perquè se sospita que el nombre d'afectats podria ser major.