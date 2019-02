El programa electoral de MÉS per Palma inclou un trambus i límits als creuers i al preu de l'habitatge

Publicado 23/2/2019 19:43:29 CET

La formació promet ajudes perquè zones que han sofert 'gentrificació' o 'turistització' tornin a ser habitades per joves

PALMA DE MALLORCA, 23 Febr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha aprovat aquest dissabte el programa electoral amb el qual concorrerà a les eleccions locals del 2019 i en el qual es troben mesures com un 'trambus', la limitació de tres creuers al dia i establir un màxim al preu de l'habitatge a certs barris de la ciutat.

Segons ha informat MÉS per Palma en un comunicat, es tracta d'un programa que inclou 738 propostes, realitzat en un total de vuit trobades on s'han tractat 14 eixos diferents.

UN 'TRAMBÚS'

Entre les mesures destaca la proposta de dotar a Palma d'un transport d'alta capacitat que connecti el centre de la ciutat amb l'aeroport o la Platja de Palma. "La mobilitat sostenible és el principal paràmetre d'una ciutat moderna i europea, tan sols un transport d'alta capacitat com un tramvia o un 'trambus' és capaç de competir amb el cotxe privat i hem d'oferir als ciutadans una alternativa de garanties al cotxe", ha comentat Noguera.

També en matèria de mobilitat es proposen dos eixos cívics. El primer connectaria el centre amb Pere Garau des del carrer Nuredduna, i el segon des de Blanquerna fins a la Real. Aquesta proposta no només fomenta anar a peu o amb bicicleta sinó que està demostrat que dinamitza el petit comerç, segons la formació.

ACCÉS A l'HABITATGE

D'altra banda el programa també té propostes per garantir l'accés a l'habitatge. Es proposa limitar el preu de l'habitatge en aquells barris madurs, on els actuals preus no permeten l'accés.

També es proposen mesures per fomentar l'emancipació juvenil, com la reducció de l'IBI als propietaris que lloguin el seu pis a joves menors de 30 anys a un preu assequible, o ajudes a joves perquè zones que han sofert 'gentrificació' o 'turistització' tornin a ser habitades per joves, com podria ser el centre de la ciutat.

També en matèria d'habitatge i convivència, des de la formació s'aposta per continuar regulant el lloguer turístic en els habitatges unifamiliars.

TURISME

Pel que fa al model turístic, a més de continuar amb la regulació del lloguer turístic, la formació ecosobiranista defensa la limitació a un màxim de tres creuers per dia per evitar la pressió que suposen fins a sis i set creuers diaris al centre de Palma.