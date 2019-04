El programa 'L'escola al mercat' finalitza amb una 'yincana' per promocionar la dieta mediterrània per a 120 alumnes

Publicado 16/4/2019 12:59:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'onzena edició del programa de l'Ajuntament de Palma 'L'escola al mercat' ha finalitzat aquest dimarts amb una gimcana per promocionar la dieta mediterrània per 120 alumnes de tercer de primària del CC La Salle que s'ha dut a terme al mercat de l'Olivar de Palma.

Segons ha informat Cort en un comunicat, en aquesta edició han participat 1.559 alumnes de 20 escoles diferents de Palma que han realitzat tallers de cuina, treballs manuals i jocs per aprendre receptes i el valor d'una alimentació saludable i l'exercici físic.

Aquest projecte, que es desenvolupa des de 2009, té com a objectius millorar els hàbits alimentaris, promoure el consum responsable i dinamitzar la xarxa de mercats.

S'ha dut a terme gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i diverses institucions i organismes de Balears com Mercapalma, l'Associació Patronal de Majoristes de Mercapalma de Fruites i Productes Hortícoles o la Federació de Mercats Permanents de Mallorca.

Cal recordar que 'L'escola al mercat' és una activitat dirigida a nens i nenes de tercer a sisè de primària que cerca beneficis educatius i de salut ja que l'objectiu, segons la regidora de Consum, Antònia Martín, és que els nens "aprenguin a valorar els mercats municipals del seu barri com a referència per comprar producte fresc i local, a sentir-se com a part de la seva cultura i valorar-los de cara a la seva salut".

Finalment, des de Cort asseguren que la iniciativa va sorgir també per lluitar contra els problemes de sobrepès i obesitat infantil i juvenil actuals fomentant especialment el consum de fruites i verdures.