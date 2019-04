Prohens aposta per mantenir els centres d'educació especial i rebutja la reforma educativa de Sánchez

Publicado 15/4/2019 17:13:58 CET

La candidata del PP aposta per reformar el Codi Penal per acabar amb l'esterilització forçosa a persones amb alguna discapacitat

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP balear al Congrés dels Diputats, Margalida Prohens, ha apostat aquest dilluns per mantenir els centres d'educació especial en considerar-los un dret dels pares "a decidir l'educació que volen pels seus fills", per la qual cosa ha rebutjat la reforma educativa del Govern de Sánchez per acabar amb aquests centres el 2025.

"Va en contra de la llibertat dels pares", ha defensat la candidata durant una visita al centre d'educació especial Mater Misericordiae.

Segons ha indicat, el PP està a favor de "donar passos cap a la integració" però també vol mantenir aquests centres com a dret de les famílies a decidir el tipus de centre per als seus fills. "Cap polític està autoritzat per dir-los el que és millor para als seus fills", ha postil·lat.

Així mateix, Prohens ha llançat un missatge de suport cap al sector de la discapacitat i ha explicat que el seu programa inclou "mesures molt concretes per millorar la vida de les persones amb capacitats diferents", persones que fan que la societat "sigui més rica, més plural i en definitiva, millor".

La que també és secretària nacional de comunicació interna del PP ha indicat que proposen programes específics per a aquestes famílies, així com "un pla que abordi aquelles malalties o lesions més habituals entre les persones amb capacitats diferents, per evitar que sofreixin una discapacitat afegida".

Igualment, la vicepresidenta del PP balear ha informat que aposten per reformar el Codi Penal "perquè s'acabi amb l'esterilització forçosa a persones amb alguna discapacitat".

MARIA SALOM INCIDEIX EN LA SEGURETAT EN UNA COMUNITAT TURÍSTICA

Per la seva banda, la candidata 'popular' al Senat per Mallorca, Maria Salom, ha assistit aquest matí a la taula informativa del PP i ha assenyalat la importància de la seguretat "com a base imprescindible per a la llibertat", a més de ressaltar la seva importància per a una comunitat turística com a Balears, on "la seguretat es tradueix en economia i qualitat de vida".

La candidata al senat ha valorat el paper de les Forces i Cossos de Seguretat d'Estat, "que cuiden de tots i mereixen treballar en condicions dignes i amb mitjans suficients". En aquest sentit, ha promès vetllar "perquè es mantinguin els acords d'equiparació salarial que el Govern del PP va adquirir amb Policia Nacional i Guàrdia Civil", i incrementar la retribució de les Forces Armades.