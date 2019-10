Prohens: "Aquestes eleccions són una segona volta per desbloquejar el provocat per l'egoisme de Sánchez"

Publicado 9/10/2019 17:31:21 CET

Critica que tindran un cost de 170 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP de Balears al Congrés, Margalida Prohens, ha explicat que encara que la seva formació no volia aquesta nova convocatòria d'eleccions del 10 de novembre, ja que tindrà un cost de 170 milions d'euros, la veuen "com una segona volta per desbloquejar la situació provocada per l'egoisme de Sánchez".

Prohens s'ha manifestat així en una roda de premsa per presentar les candidatures del PP de les Illes, en la qual també ha intervingut el president de la formació, Biel Company, la cap de llista al Senat, Maria Salom, i el seu segon, Javier Bonet.

Així, Prohens ha assenyalat que des del centre dreta no poden permetre que aquesta "segona volta es converteixi en una tercera o quarta fins que se li doni la majoria absoluta" al líder socialista, Pedro Sánchez, doncs, segons ha dit, "un país no pot estar tants mesos parats".

D'altra banda, la 'popular' s'ha referit a la suposada compra de vots del PSOE en el municipi sevillà Huévar d'Aljaraje i ha assenyalat que amb aquesta actuació el partit socialista "perverteix la democràcia sense escrúpols".

Cal destacar que el PSOE de Sevilla ha rebutjat aquest dimecres les acusacions de "compra de vots" en el municipi i ha criticat que el PP recuperi el discurs del "vot captiu" a Andalusia en plena precampanya de les eleccions generals.

"SÁNCHEZ HA FOS EN 15 MESOS L'HERÈNCIA ECONÒMICA DEL PP"

En la roda de premsa del PP, el cap de llista al Senat, Maria Salom, ha assenyalat que "en 15 mesos de Govern de Pedro Sánchez, el PSOE s'ha fos tota l'herència econòmica que li havia deixat el PP". D'aquesta manera, ha ressaltat que el seu programa econòmic es basa en "una revolució fiscal" que inclourà la reducció d'impostos, com l'IRPF o el de societats i la supressió d'uns altres, com el de donacions i transmissions patrimonials.

El segon en la llista del Senat, Javier Bonet, ha criticat que "en quatre anys" el Govern de Francina Armengol "no hagi fet ni un sol habitatge protegit (VPO)" i ha criticat que el Ministeri de Defensa hagi acordat treure a subhasta la caserna de Son Busquets, on l'Executiu autonòmic i l'Ajuntament de Palma esperen dur a terme l'ampliació del parc de VPOs. "Si aquest govern no vol, serà el del PP el que farà que el projecte no es demori més i es construeixin els habitatges", ha dit.

Pel seu costat, Company ha censurat també "l'egoisme i el capritx de Sánchez" que amb la convocatòria d'eleccions generals "ha anteposat els interessos personals als d'Espanya".