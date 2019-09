Un projecte amb gossos ensinistrats per a alumnes amb necessitats s'implantarà aquest curs a tres centres d'Eivissa

Publicado 9/9/2019 17:24:10 CET

El projecte educatiu 'Al final de la corretja', amb gossos ensinistrats, es durà a terme aquest any a Eivissa a partir del 30 de setembre a l'IES Sa Colomina, CEIP Sa Graduada i CEIP Portal Nou.

Aquesta iniciativa té com finalitat el suport i el reforç de l'aprenentatge per a persones que requereixen atenció especial utilitzant per a això als animals. Les primeres iniciatives en les Pitiüses ja s'han dut a terme a Formentera.

Segons han explicat els responsables del projecte, el mètode es basa en la interacció de gossos especialment ensinistrats per a l'estimulació de les capacitats cognitives, motrius, sensorials i conductuals dels alumnes.

El mètode Pellitero està reconegut internacionalment en l'àmbit educatiu i es desenvolupa a Espanya des de fa 25 anys i també en altres països com EUA i Mèxic.

El gos utilitzat és usualment de la raça Labrador Retriever i ha estat prèviament seleccionat per les seves característiques específiques. Els mètodes i els objectius, que dependran de les necessitats de cada alumne, són planificats pel professional educatiu i l'ensinistrador del gos.

Amb el mètode, es pot afavorir l'autoestima personal, la qualitat de vida i les habilitats relacionals i emocionals, a més d'afavorir l'expressió d'emocions i la millora de l'autoestima, entre altres beneficis.

CURS A EIVISSA SOBRE EL MÈTODE

Simultàniament al projecte 'Al final de la corretja', aquest any s'impartirà a Eivissa el curs universitari 'Especialista en suport i reforç assistit per gossos Mètode Pellitero', que constarà de 75 hores i tres crèdits per la Universitat Miguel de Cervantes de Valladolid.

L'objectiu és formar a futurs professionals residents a Eivissa i Formentera i que puguin intervenir en diferents sectors de la salut i l'educació.

A més, es crearà una borsa de treball que permetrà donar continuïtat i estendre a altres centres sanitaris i educatius projectes de diferents àmbits basats en la intervenció directa amb gossos ensinistrats.