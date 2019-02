El projecte 'From inside' presenta aquest dimarts "la mirada artística" de joves que viuen en camps de refugiats

Publicado 11/2/2019 16:41:39 CET

El projecte 'From inside' presenta aquest dimarts "la mirada artística" de joves que viuen en el camp de refugiats de Nea Kavala (Macedònia) a través del material fotogràfic que veïns d'Alcúdia han aportat i que, a més, compta amb la col·laboració del fotoperiodista Diego Menjíbar.

En un comunicat difós aquest dilluns, el 'Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania' ha detallat que Menjíbar presentarà el material fotogràfic realitzat per joves refugiats en aquest projecte. A més, ha destacat que "potencia el seu vessant creatiu, remarca les seves identitats i els ofereix l'oportunitat de denunciar les injustes condicions de vida, l'ostracisme i l'oblit social que sofreixen".

A més, el fotoperiodista també mostrarà alguns dels resultats dels últims tallers de fotografia fets a Belgrad i Lesbos, concretament al camp de Moria, per obrir el debat sobre les polítiques migratòries europees.

La presentació d'aquest projecte, que tindrà lloc aquest dimarts a les 19.00 hores a la llibreria Ideari, forma part del cicle de xerrades crítiques que vincula mitjans de comunicació i justícia social que el projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania, impulsat per Enginyeria Sense Fronteres dels Illes Balears, i finançat per Direcció General de Cooperació, organitza cada any.