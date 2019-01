Prop de 41 milions de persones han fet ús dels serveis de l'EMT al 2018

Publicado 28/1/2019 12:28:41 CET

Cort comptarà amb 100 vehicles nous aquest any

PALMA DE MALLORCA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41,7 milions de persones han fet ús dels serveis de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) de l'Ajuntament de Palma al 2018, sent un 73 per cent d'aquests passatgers usuaris de la targeta ciutadana i un 27 per cent ciutadans o turistes que han viatjat amb bitllet senzill.

El regidor de Mobilitat, Juan Ferrer, ha explicat que les dades són "molt positives" si es comparen amb anys anteriors, i ha destacat "la millor gestió de les línies" d'aquest equip govern, amb un augment significatiu d'usuaris en algunes d'elles, com per exemple la línia 1. Per la seva banda, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha anunciat que aquest any es renovarà la plantilla amb 100 autobusos nous.

Els responsables de l'àrea de Mobilitat de Cort han explicat que aquestes xifres d'ús corresponen a una pujada del 8 per cent respecte a 2015, les dades del qual eren de prop de 38 milions d'usuaris, enfront dels 41.706.608 passatgers del passat any.

Entre els canvis en la gestió, des de 2015 fins al 2018, destaquen els augments d'ús en algunes línies --un 76 per cent d'augment en la línia 1 de l'aeroport o un 26 per cent en la línia 21--, el servei del Bus Nit o la gratuïtat dels escolars fins als 16 anys, entre altres descomptes o el servei de Bus Nit.

Respecte a les xifres de recaptació, també s'ha anunciat una millora en els ingressos, ja que entre 2015 i 2018 aquests van ser de 30 milions d'euros, un 1,4 per cent més que la legislatura anterior.

D'altra banda, Cort ha remarcat que s'ha disminuït el deute, ja que a la fi de 2014 l'EMT comptava amb un deute de 10 milions d'euros i a la fi de 2018 la quantitat es va reduir a mig milió.

Noguera, ha volgut agrair el treball de totes les persones que han fet possible aquestes dades "que milloren significativament les dades de l'exercici anterior" i ho ha atribuït a la voluntat de l'actual equip de govern per disposar d'un servei públic de transports i revertir la "dependència del cotxe que solien tenir els habitants de ciutat".

Noguera ha volgut destacar la contractació de 100 conductors i la compra de 100 vehicles nous, que completessin a la plantilla actual i que han estat possibles gràcies al Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Finalment, Noguera ha conclòs que "l'aposta pel transport públic ha significat més usuaris i més ingressos".