Proposta per Eivissa ratifica a Joan Torres com a candidat a l'alcaldia de Sant Antoni

PROPOSTA PER EIVISSA

Publicado 21/3/2019 10:10:47 CET

EIVISSA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

La coalició Proposta per Eivissa (PxE) ha designat a Joan Torres com a candidat a l'alcaldia de Sant Antoni per a les eleccions de maig. El comitè electoral de la coalició ha ratificat ja la candidatura.

Torres inclourà en la seva llista a Juan Costa, actualment regidor en l'oposició a Sant Antoni, així com a Lucía Ribas, Nacho Torres i Xicu Vallespir a llocs de sortida.

Joan Torres (Sant Mateu, 1961) ha assegurat que l'equip humà que integrarà la seva candidatura treballarà perquè "l'Ajuntament de Sant Antoni tingui com prioritat recuperar la proximitat amb els ciutadans, que els responsables polítics surtin al carrer i escoltin als veïns".

Segons PxE, el candidat ha adquirit experiència en l'administració i la gestió política com a regidor en l'oposició durant la passada legislatura i com a edil del tripartit durant l'actual.

Entre les prioritats del seu programa electoral, Joan Torres ha destacat "el necessari canvi de rumb de les àrees d'Urbanisme, Governació i neteja de Sant Antoni".

En Urbanisme, l'alcaldable ha instat a "agilitar les tramitacions, concessió de llicències o segregacions, ja que el departament urbanístic de l'Ajuntament està col·lapsat".

A l'àrea de Governació, Joan Torres ha considerat que no és necessari el càrrec de director tècnic de Seguretat i, pel que fa a neteja, ha reconegut una millora en el servei municipal amb la nova contracta, però aquesta "no ha estat suficient perquè és un servei que costa 1 milió d'euros i l'extraradi i les parròquies de Sant Antoni segueixen sent punts negres del servei municipal de neteja i recollida de residus".