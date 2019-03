Proposta per Eivissa ratifica a Toni Roldán per liderar la seva candidatura a l'Ajuntament d'Eivissa

Publicado 13/3/2019 10:25:50 CET

EIVISSA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comitè electoral de Proposta per Eivissa ha ratificat a Toni Roldán com a cap de la llista de la coalició a l'Ajuntament de Vila. Roldán portarà de número dos a Carmen Tur, també candidata de PxE al Parlament, i de número tres a Juan Ramón Marí.

Segons han destacat des de PxE, Roldán té intenció d'"acabar amb els problemes endèmics que pateix la ciutat i el municipi, que són la neteja, l'ordenació urbana i l'habitatge".

Per al candidat, és "imprescindible" a més que el municipi d'Eivissa aprovi i actualitzi el seu Pla General d'Ordenació Urbana, "ja que actualment la planificació urbana de Vila és de l'any 1987". "L'urbanisme de Vila està en una cruïlla que cal resoldre", ha declarat.

En relació a la neteja, també ha considerat "imprescindible" renegociar les condicions que té l'Ajuntament amb l'empresa concessionària i "trobar les solucions amb la finalitat de que Vila sigui una ciutat neta perquè ara no ho és".

La neteja que li falta a Vila, segons Roldán, va lligada també a la "escassa i defectuosa" il·luminació que tenen els principals carrers de la ciutat, "un desencertat enllumenat públic que no és ni pràctic ni bonic".

També ha considerat que s'ha de trobar solució a la construcció de més habitatges protegits i d''escoletes' municipals gratuïtes per escolaritzar de zero a tres anys "amb la finalitat d'ajudar els pares i mares a conciliar vida i treball i contribuir a l'escolarització primerenca que, malgrat que no és obligatòria, sí que ajuda a fomentar l'educació i el respecte des de nens amb la finalitat de crear una societat basada en el respecte i els valors".