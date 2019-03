La proposta de regulació de vehicles a Formentera recull l'entrada de 2.280 turismes i 230 motos de visitants

Publicado 7/3/2019 17:06:40 CET

La proposta de regulació d'entrada de vehicles a Formentera contempla que podran circular per l'Illa un màxim de 2.280 turismes de visitants i 230 motocicletes, segons la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera.

Les empreses de lloguer de vehicles a Formentera tindran un màxim de 2.700 turismes i 7.000 motos autoritzades i no hi haurà quota per quads o caravanes. Els vehicles de visitants residents a Eivissa seran 220 turismes i 20 motos.

En aquest primer any, el període d'aplicació de la proposta serà juliol i agost. Els vehicles que abonaran una taxa seran els de visitants de fora de les Pitiüses, que hauran de pagar un euro al dia, en cas de turismes, i cinc cèntims en el cas de motocicletes.

En el Consell d'Entitats, el conseller insular de Mobilitat, Rafael González, ha presentat la proposta derivada de l'aplicació de la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera aprovada ja en el Parlament.

Les entitats participants han sol·licitat una setmana per traslladar la proposta als seus socis i, així, el Consell d'Entitats es reunirà en breu per escoltar opinions i resoldre dubtes.

En la reunió, s'ha destacat a més que els vehicles híbrids de visitants estaran bonificats al 50 per cent i els elèctrics, al 100 per cent. Tampoc pagaran taxa els residents, propietaris d'una segona residència a Formentera, residents a Eivissa que treballen a l'Illa o vehicles de lloguer autoritzats.

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones amb mobilitat reduïda, vehicles oficials o de transport de mercaderies.

UNA PLATAFORMA PER ACONSEGUIR AUTORITZACIÓ

El canal de tramitació serà una plataforma que estarà operativa a partir de la primera quinzena d'abril en la qual els visitants podran cercar els dies que volen traslladar-se amb el seu vehicle a Formentera i comprovar si hi ha disponibilitat. Si n'hi ha, hauran d'abonar la taxa i aconseguiran l'autorització.

Les empreses de lloguer hauran de certificar la seva flota i accedir a la plataforma per aconseguir l'acreditació.

El Consell ha recordat que les sancions previstes en cas d'incompliment van des dels 1.001 als 10.001 euros. També ha explicat que hi haurà quatre nivells de control, com la lectura de matrícules en el port de la Savina o el control policial a la via pública.

Segons el Consell, si la proposta és aprovada, es realitzarà una campanya de difusió de la mesura pionera. La proposta anirà acompanyada d'una millora en el transport públic.