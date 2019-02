El PSIB diu que la Llei de Canvi Climàtic "tancarà el cercle de sostenibilitat d'aquesta legislatura"

Publicado 6/2/2019 17:14:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha dit aquest dimecres que la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica --que es durà a debat i votació en el proper ple del Parlament i "previsiblement s'aprovarà"-- "tancarà el cercle de sostenibilitat d'aquesta legislatura" i ha fet referència a l'aprovació de la Llei de Residus, la Llei per a la Sostenibilitat Econòmica i Mediambiental de Formentera, l'ampliació del Parc Natural d'Es Trenc i l'ampliació del Parc Natural de l'arxipèlag de Cabrera.

En aquest sentit, en declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveu, el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha apuntat que aquest fet demostra que el Govern és "sensible enfront de la fragilitat del Canvi Climàtic" i ha apuntat que serà una de les lleis "més importants" i "avantguardistes" que, al seu judici, posicionaran a les Illes "al nivell dels principals països europeus preocupats per l'escalfament global".

En aquesta mateixa línia, Alcover ha remarcat que la Llei els fa "pioners en polítiques a nivell europeu" i ha demanat al PP que "vagi d'acord" i la recolzi "perquè seria una llàstima no aprofitar el valor que té".

"Els informes deixen clar que en 2100 moltes platges podrien desaparèixer sota el mar i aquest és el principal problema que tenim com humanitat i, des de les nostres petites illes, hem de posar un granet de sorra amb consciència clara", ha asseverat Jarabo.

Així mateix, ha afegit que des de Podem mantindran les esmenes que queden 'vives' sobre el termini perquè la flota de cotxes de lloguer sigui 100 per cent elèctrica el 2040 --i no el 2050 com marca la Llei--, seguir amb la proposta de l'Agència per a l'Energia per comercialitzar energia i el fet el preu de les factures i demanar que els aparcaments tinguin places fotovoltaiques a partir dels 1000 metres quadrats(m2) --no amb els 1500 m2 que marca la Llei--.