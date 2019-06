PSIB, Podem i MÉS reprenen aquest dilluns les negociacions per abordar l'organigrama del nou Govern

Publicado 16/6/2019 11:09:55 CET

El major escull a superar és el repartiment d'àrees i càrrecs unipersonals abans del dijous 20, dia en que es constitueix el Parlament

Els partits PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem reprenen aquest dilluns les negociacions per conformar el nou Executiu autonòmic amb la finalitat d'abordar l'organigrama del Govern, qüestió en la qual en les últimes trobades han diferit les postures d'ecosobiranistes i socialistes.

En la reunió mantinguda aquest divendres per les tres formacions, MÉS va abandonar la taula de negociació en exigir tres conselleries de les dotze que, presumiblement, tindria el futur Executiu. La petició va ser rebutjada pel PSIB en considerar que la formació ecosobiranista havia de tenir una representació "lògica i proporcional" d'acord als resultats expressats en les urnes, que van concedir al partit encapçalat per Miquel Ensenyat quatre diputats a la Càmera autonòmica.

El PSIB ha demanat a MÉS "desencallar" la qüestió i la representant socialista en les negociacions, Pilar Costa, va advertir aquest divendres que, si MÉS no cedeix davant l'exigència de gestionar tres conselleries, les negociacions per conformar l'Executiu autonòmic "no podran continuar" a tres bandes.

En aquest sentit, els socialistes consideren "prioritari" que les tres formacions estiguin en l'Executiu, encara que insisteixen que el PSIB ha de ser la força amb major representació. "El PSIB no quedarà en minoria en un Govern amb menys conselleries de les que té ara", va assenyalar Costa.

Per la seva banda, a MÉS expliquen que la seva demanda de gestionar tres conselleries respon a un "criteri polític", segons assenyalava aquest divendres el representant de l'equip negociador, Miquel Gallardo. "Estem oberts a parlar de qualsevol de les conselleries, però el PSIB considera inviable parlar que gestionem tres carteres i no hi ha hagut acord", van ser les paraules de Gallardo.

A Podem mantenen la seva voluntat "fèrria" d'entrar al Govern, segons ha assenyalat en les últimes trobades el membre de l'equip negociador, Alejandro López. "Si MÉS vol entrar en el Govern, genial, però si no troben el seu encaix, Podem treballarà amb el PSIB per estar dintre de l'Executiu i aplicar polítiques progressistes", va declarar López aquest divendres.

REESTRUCTURACIÓ DE 'MACROCONSELLERIES'

Malgrat els esculls i serrells a superar entre PSIB i MÉS, en el que sí coincideixen les tres formacions és en què hi ha conselleries que tenen "molt pes" en l'actualitat i que, per tant, han de redistribuir-se de forma "proporcionada i equilibrada". "De l'organigrama actual, poques carteres quedarien tal com estan configurades ara mateix", resumia el dijous Gallardo.

El ball de xifres respecte al nombre de carteres es mou entre les onze, preferència del PSIB, i les dotze, postura defensada per MÉS i Podem. "No hi ha cap diferència fonamental", ha expressat Costa en relació al nombre d'àrees que tindria el nou Executiu.

Quant a les possibles carteres del futur Govern, des de MÉS s'han referit explícitament a la reestructuració de la cartera d'Administracions Públiques i Hisenda, mentre que a Podem es mostren partidaris d'agrupar les carteres de Turisme i Treball i apostar per un àrea d'Indústria, Comerç i Innovació.

Precisament a les files morades han avançat algunes de les seves preferències respecte a la gestió d'àrees en el Govern, com a Mobilitat i Energies Renovables; Habitatge; Indústria i Comerç; Agricultura, Pesca i Medi Ambient; o Turisme i Treball. "El nombre de conselleries dependrà de l'organigrama i de l'entrada o no de MÉS al Govern, és un debat que encara no hem tingut", van ser les paraules de López aquest divendres.

Malgrat tot, les formacions han remarcat que l'abordatge de l'organigrama està encara en fase inicial, per la qual cosa són qüestions "molt obertes" que encara estan pendents de consensuar-se.

LA INVESTIDURA D'ARMENGOL NO PERILLA

Precisament, després del Consell de Govern d'aquest divendres, la també consellera de Presidència en funcions "va deixar clar" que cap partit "ha insinuat ni deixat caure que es pogués posar en perill la investidura" de Francina Armengol. Cal esmentar que, d'acord al Reglament del Parlament, la sessió d'investidura ha de produir-se en els quinze dies posteriors a la sessió constitutiva de la Càmera autonòmica, que tindrà lloc aquest dijous 20 de juny.

Els partits del Pacte no han tractat a cap de les seves trobades el repartiment de càrrecs unipersonals, com serien la composició de la Mesa del Parlament --que inclou la presidència del Parlament-- ni el senador autonòmic designat per la Càmera balear, dos càrrecs que pressumiblement es repartiran entre les forçes del Pacte.

"Primer s'ha d'estructurar l'organigrama de l'Executiu", va assenyalar Costa, postura en la qual ha coincidit López, qui va sostenir que per tractar la representativitat dels partits a la MEsa i en el Senat s'ha de tancar prèviament el repartiment de conselleries i cercar un "equilibri de forces" en el Govern.

"Anirà justet", va reconèixer López, en resposta a preguntes dels periodistes sobre els tempos a seguir per pactar la distribució de la Mesa del Parlament abans del dijous 20, data en la què es constitueix la Càmera balear.

"PROGRAMA ENCALLAT" EN QÜESTIONS LINGÜÍSTIQUES

La fase inicial de les negociacions, relativa a l'acord programàtic, està "pràcticament tancada", segons han sostingut els partits al llarg dels últims dies. No obstant això, en les trobades d'aquest dijous i divendres no es va abordar el marc programàtic, que malgrat estar "molt avançat" encara no està tancat.

En aquest sentit, des de MÉS recorden que les seves peticions relatives a la creació d'una Oficina de Drets Lingüístics i la modificació de la Llei de Consum per "garantir drets lingüístics" són els esculls a superar per tancar definitivament el programa.