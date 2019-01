El PSIB proclama les candidatures socialistes d'Eivissa, Menorca, Inca, Calvià, Llucmajor, Sant Josep i Vila

Publicado 11/1/2019 17:03:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Garanties del PSIB-PSOE ha proclamat oficialment les candidatures que, segons el reglament de primàries, ja han acabat el procés intern, com és el cas de Consells Insulars i municipis que ja compten amb presidència o alcaldia socialista, després que el termini de presentació de precandidatures hagi finalitzat aquest divendres a les 12.00 hores.

Segons ha informat el PSIB en un comunicat, Vicent Torres ja és candidat a revalidar la presidència del Consell d'Eivissa i Susana Mora opta a un segon mandat en el Consell de Menorca.

Quant als municipis de més de 20.000 habitants, Virgili Moreno ha estat proclamat candidat dels socialistes a l'alcaldia d'Inca, Rafa Ruiz a la d'Eivissa, Alfonso Rodríguez a la de Calvià, Josep Marí Ribas a la de Sant Josep i Gori Estarellas a la de Llucmajor.

D'altra banda, s'ha obert el termini de recollida d'avals per les precandidatures als Consells Insulars i municipis de més de 20.000 habitants que encara no han acabat el procés de primàries, com és el cas de Catalina Cladera a Mallorca, Ana Juan a Formentera, Núria Hinojosa a Manacor, Miquel Cabot a Marratxí, Jose Fila a Palma, Vicent Torres Benet a Santa Eulària, Héctor Pons a Maó, Simó Planells a Sant Antoni i Noemí Camps a Ciutadella.

Per a aquest grup de precandidatures, el termini de recollida i presentació d'avals roman obert fins al 23 de gener, dia en què es farà la proclamació provisional i el 25, la definitiva.

D'aquesta manera el PSIB-PSOE segueix concretant les millors candidatures per les eleccions del 26 de maig, amb l'objectiu de revalidar les majories d'esquerres, ampliar suports per governar on encara s'està en l'oposició i consolidar el canvi amb totes les polítiques progressistes que encara queden per blindar i impulsar.