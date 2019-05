El PSIB promet la gratuïtat de les 'escoletes' i la creació de 16.000 noves places públiques en aquesta etapa

Publicado 8/5/2019 13:42:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimecres que els socialistes es comprometen a "garantir que l'educació de 0 a 3 anys sigui universal i gratuïta" i, així mateix, ha explicat que crearan 16.000 noves places públiques en aquesta etapa, si tornen a presidir l'Executiu autonòmic després de les properes eleccions del 26 de maig.

Així ho ha anunciat en roda de premsa Armengol on, en aquest sentit, ha defensat que és "una obligació" i "una necessitat" oferir aquest servei als nens, ja que "de 0 a 3 anys s'aprèn moltíssim i està demostrat que un nen que ha estat escolaritzat aquest temps té moltes més possibilitats de tenir èxit educatiu quan sigui major". "És evident que per anar cap endavant cal eixamplar els drets en educació i que les Illes tinguin l'èxit que es mereixen", ha afegit.

En termes més concrets, Armengol ha explicat que es durà a terme "de forma progressiva" i, en aquest sentit, en el 2022 estaran en marxa les places suficients per cobrir l'etapa de 2 a 3 anys i durant els dos anys següents, es completarà el curs per a nens d'1 a 2 anys.

En relació a la forma d'implementació, es crearan places en centres públics ja existents, a més de facilitar l'adequació dels actuals centres assistencials d'aquesta franja al nivell educatiu amb línies públiques de subvenció i crèdit.

Amb tot, la implantació de les noves places costarà entre 160 i 180 milions d'euros, tenint en compte que la creació d'una plaça té un cost d'entre 10.000 i 12.000 euros, i serà cofinançat entre el Govern i el Govern. "Sánchez ja s'ha compromès a finançar-ho", ha apuntat Armengol referint-se al president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

D'altra banda, ha afegit que des del PSIB també proposen engegar sis nous centres de 0 a 6 anys per cobrir "de forma innovadora" l'etapa d'educació infantil amb un cost de 9 milions d'euros. Més concretament, que es desenvoluparan tres centres a Mallorca, un a Eivissa, un a Menorca i un altre a Formentera.

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha defensat, per la seva banda, que també és "molt important", tant per "l'èxit" com per "la conciliació de les famílies", garantir l'escolarització en aquesta etapa.

En aquest sentit, ha assegurat que la institució insular, "des de la seva competència supramunicipal", també "ajudarà mitjançant dos vessants, a "facilitar el procés als ajuntaments perquè puguin homologar les seves places amb suport financer, per exemple, i promoure un pla perquè ampliïn la seva xarxa".

Finalment, el candidat socialista a l'Ajuntament de Palma ha anunciat que crearà tres nous centres de 0 a 3 anys a la ciutat, a Son Gibert, Cas Capiscol --antiga presó-- i a Son Dameto.