El PSIB promet una tarifa plana en transport públic per als joves i ampliar el metro fins a Son Espases

Publicado 13/5/2019 12:36:51 CET

També s'ha compromès a dur a terme el tramvia fins a l'Aeroport de Palma

PALMA DE MALLORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dilluns que si presideixen l'Executiu autonòmic després dels comicis del 26 de maig impulsaran una tarifa plana en transport públic per als joves menors de 30 anys amb l'objectiu que "paguin com a màxim 25 euros al mes" i, així mateix, ha afegit que ampliaran el metro fins a l'hospital de Son Espases i el Parc Bit.

En roda de premsa davant l'Estació Intermodal de Palma, Armengol també s'ha compromès a dur a terme el tramvia fins a l'Aeroport de Son Sant Joan i la resta de la badia de Palma sobre el qual "es començarà a treballar en el projecte des del primer dia de legislatura i s'avançarà en la licitació, si es té la confiança de la ciutadania". "Proposem projectes rigorosos i amb seguretat que es poden fer", ha afegit la candidata al Govern.

Així mateix, Armengol ha sostingut que promouran un nou model tarifari basat en "qui més viatja, menys paga" i, en aquest sentit, el preu de cada desplaçament amb tren, metro o autobús baixarà conforme augmenti el nombre de viatges realitzats.

En aquesta línia, per "garantir la mobilitat sostenible" Armengol també ha afegit que s'instal·laran aparcaments "dissuasoris" per als cotxes i aparcaments "segurs" per a les bicicletes en totes les estacions i, des d'aquí, "es posaran en funcionament llançadores i noves línies urbanes per connectar els pàrquings amb el centre".

Pel que fa a la integració tarifària a Balears, les xarxes de Mallorca quedaran unificades l'any 2020, per ampliar la integració a les quatre illes el 2023 i fomentar la seva connexió amb les línies regulars de vaixell.

"MÉS FREQÜÈNCIA I CAPACITAT"

El PSIB també ha proposat augmentar el transport públic "en freqüència i capacitat", sobre el que Armengol ha concretat que la nova concessió de transport a Mallorca "permetrà elevar les freqüències anuals de 360.000 a 545.000, augmentat també els itineraris directes entre poblacions i els quilòmetres de ruta.

A més, també s'invertiran 25 milions d'euros en millorar els trens, ampliar horaris, freqüències i millorar la capacitat. "Som conscients que falta personal, però s'ha treballat intensament i es seguirà fent", ha respost Armengol preguntada per l'actual freqüència dels trens.

Així mateix, la candidata al Govern ha explicat que posaran en funcionament un tren nocturn durant els caps de setmana i les vigílies de festius durant tot l'any.

Finalment, ha explicat que, després d'aconseguir el 75 per cent de descompte de resident de connexió entre Illes i la Península, "se seguirà treballant amb el Govern central per "establir noves rutes directes amb un preu màxim de referència".

Per la seva banda, la candidata al Consell, Catalina Cladera, ha sostingut que des de la institució insular s'ajudarà als municipis a crear Plans de Mobilitat sostenible per "contribuir a canviar el model".