El PSOE d'Eivissa nega haver proposat cap càrrec de responsabilitat a l'Ajuntament al dimitit Alfonso Molina

Publicado 13/6/2019 10:34:30 CET

EIVISSA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'Agrupació Socialista d'Eivissa ha assegurat aquest dijous que "en cap moment de la negociació amb Unides Podem per a la possible formació d'un govern de coalició a l'Ajuntament d'Eivissa, s'ha posat sobre la taula el nomenament d'Alfonso Molina com a coordinador del consistori".

Els socialistes asseguren en un comunicat que "s'ha posat el focus sobre una persona que és un afiliat del partit en el qual s'ha confiat per a integrar l'equip negociador" i creuen que, per això, s'ha format una polèmica "artificial i injusta".

Des del PSOE lamenten "que algú hagi decidit convertir en notícia el que no ho és, facilitant a un mitjà de comunicació informació esbiaixada, i desenfocant així el moment real en què es troben les negociacions, centrades en els acords programàtics i en la distribució de responsabilitats dels membres electes de totes dues formacions".

Els socialistes conclouen explicant que "Unides Podem té des d'ahir al matí una última proposta d'acord damunt de la taula, que en cap cas comporta el nomenament d'Alfonso Molina en cap càrrec de responsabilitat de l'Ajuntament d'Eivissa" i afegeixen que aquesta proposta "no ha estat contestada".

Alfonso Molina va ocupar la Primera Tinença d'Alcalde de la ciutat d'Eivissa fins al 3 de maig de 2018, quan es va veure obligat a dimitir després de conèixer-se unes presumptes irregularitats detectades en la subvenció que va rebre la seva empresa de formació laboral en 2010.