PSOE-Reinicia creu que seria "incoherent" que El PI pacti amb PP a Sant Antoni i recolzi una "regressió al passat"

Publicado 4/6/2019 18:31:36 CET

EIVISSA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comitè de Negociació de PSOE-Reinicia a Sant Antoni de Portmany ha considerat que l'objectiu "fonamental" en aquests moments ha de ser continuar amb el projecte "transformador" que es va iniciar el 2015. Així, "seria incoherent" que El PI recolzés una "regressió al passat", en cas de pactar amb el PP.

En un comunicat, han recordat que PSOE, Reinicia i El PI van conformar aquest projecte "conjunt" i han contribuït durant quatre anys a impulsar el canvi de model que el municipi necessita.

Durant l'últim mandat s'ha treballat "en equip" per fer una política "diferent" i donar continuïtat a aquest canvi, segons han declarat.

El portaveu del comitè, Antonio Lorenzo, ha destacat que "les tres formacions tenen una premissa en comú: la necessitat de salvaguardar la convivència i de mantenir un equilibri entre turistes i residents.

Per contra, el Partit Popular representa "una regressió, l'acceptació del descontrol i la volta a un model de municipi no desitjat per a Sant Antoni".

"Evidentment, durant el mandat hi ha hagut errors, però també molts encerts. En totes les decisions preses s'ha posat el projecte per sobre de qualsevol altre aspecte", ha assenyalat Lorenzo qui, ha considerat que algunes d'aquestes decisions "hagin pogut incomodar als companys del PI". També ha recordat que "la prioritat sempre va ser el projecte per canviar i millorar el poble".

"El PI és impulsor del projecte de canvi que necessita Sant Antoni", ha afegit, considerant que "seria incoherent que recolzessin ara una regressió al passat en contra del que ells mateixos han treballat i defensat durant quatre anys", ha insistit el portaveu.

PSOE-Reinicia ha manifestat la seva intenció de dialogar amb totes les forces polítiques que estiguin disposades a recolzar aquest projecte de millora i canvi enfront del "model de descontrol" implantat pel Partit Popular.