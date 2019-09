Quatre detinguts per venda de drogues a Son Gotleu

Publicado 29/9/2019 18:22:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest diumenge a quatre persones de 19, 22, 37 i 40 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en un local del barri de Son Gotleu.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional en una nota de premsa, els agents de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana estaven realitzant un dispositiu com a resposta a les queixes i demandes de veïns que alertaven de la venda de drogues a un local.

L'operació s'ha efectuat a la 01.45 de la matinada d'aquest diumenge i en el moment de la intervenció policial es van identificar en el local a més de 20 persones de les quals quatre van ser detingudes per portar cadascuna entre 7 i 12 embolcalls que contenien, pel que sembla, marihuana preparada per a la seva venda.

En total es van requisar 38 embolcalls, diners en efectiu i telèfons mòbils.

La setmana passada ja es va desarticular un punt de venda de droga que es va saldar amb tres detinguts per part de la Policia Judicial, així com la detenció d'una quarta persona en la via pública per part de les unitats de Seguretat Ciutadana.