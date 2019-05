Quatre fotògrafs de Balears són seleccionats per participar a Descobriments PhotoEspaña 2019

Publicado 14/5/2019 17:04:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

Quatre fotògrafs de Balears, Erola Arcalis, Abraham Calero Marimón, Bruno Daureo i Omar Calama, han estat seleccionats per participar a Descobriments PhotoEspaña 2019.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, els dies 3 i 4 de juny de 2019 se celebra la Setmana Descobriments PHE, coincidint amb la inauguració oficial de PhotoEspaña, a la seu de PIC.

Tots ells tindran l'oportunitat de ser el guanyador de Descobriments 2019, que suposa realitzar una exposició individual en la propera edició del festival.

La Conselleria de Cultura, a través de l'Institut d'Estudis Balears (IEB), col·labora un any més amb PhotoEspaña sufragant les despeses de la participació dels artistes residents o nascuts a Balears

La Setmana Descobriments PHE ofereix la possibilitat als artistes seleccionats de tenir cites individuals amb experts nacionals i internacionals.

La finalitat és crear un espai on els fotògrafs poden mostrar els seus projectes a comissaris i editors, rebre assessorament individual per la seva obra, descobrir tendències del món de la imatge, compartir el seu projecte amb una comunitat de creadors i ampliar la seva xarxa professional.

Precisament, a partir de la participació d'Erola Arcalis a Descobriments PhotoEspaña 2019, la fotògrafa menorquina ha estat seleccionada per formar part de Futures, una plataforma cofundada per Europa Creativa i la Unió Europea que promou els talents emergents dins de l'àmbit de la fotografia.

Els criteris de selecció de Futures es basen en artistes que assumeixen riscos en la seva obra, sortint-se dels circuits comercials, és a dir, en fotògrafs que exploren noves formes de visualitzar les idees des de perspectives fresques i diverses.

Futures, iniciativa de l'European Photography Platform, agrupa els programes de recursos i talent de les principals institucions de fotografia d'Europa per augmentar la capacitat, la mobilitat i la visibilitat dels artistes seleccionats.

Actualment la plataforma té deu membres fundadors: PHotoESPAÑA (ÉS), British Journal of Photography (UK), CAMERA (IT), Hyères Festival (FR), FOMU (BE), Fotofestiwal Lodz (PL), PhotoIreland (ANAR), Photo Romania Festival (RO), Robert Capa Contemporary Photography Center (HU) and Triennial of Photography Hamburg (DE).

ELS FOTÒGRAFS SELECCIONATS

Erola Arcalis (Menorca, 1986) utilitza el text poètic i el lirisme de la imatge en blanc i negre per crear narracions fictícies. La seva pràctica combina l'abstracció del paisatge natural i els objectes improvisats del bodegón.

El món d'Arcalis gira entorn de la mitologia, l'experiència personal, el somni i la ficció. L'artista es va graduar com MI Photography a la Royal College of Art (2017). El seu treball ha estat recentment seleccionat pel Denton's Art Prize i els New Contemporaries 2018.

Abraham Calero Marimón (Madrid, 1976) se serveix de la raó per donar coherència a l'obra i de l'emoció per donar-li vida. En cadascuna de les seves peces coexisteix una lluita entre la intuïció, l'atzar i el coneixement; entre el racional, el visceral i l'emocional. La seva obra és el resultat físic d'aquest procés.

Investiga en els límits de la fotografia utilitzant-la com a matèria primera per a una obra que habita entre el pictòric i el fotogràfic.

Abraham Calero Marimón prové d'una carrera professional com a científic marí, tècnic de medi ambient i fotògraf multidisciplinari. El 2010 comença a treballar en un discurs més creatiu i personal realitzant les seves primeres intervencions fotogràfiques.

L'obra de Bruno Daureo (Mallorca, 1983) és una contínua reflexió sobre l'espai i la connexió amb aquest, cercant absentar-se de tot allò que representa viure en una societat de construccions socials contradictòries.

A través de les seves imatges expressa un tret revolucionari contra qualsevol normativa o tradició cultural que ofegui la seva llibertat. El seu treball és reflexiu, calmat i sensible, resultat de destinar llargues hores davant l'obturador esperant retardar el temps per així apoderar-se de l'instant.

Omar Calama (Barcelona, 1972) és llicenciat en Belles arts per la Facultat Sant Jordi; resideix a Mallorca des del 2001. El 2013 comença a incloure a les seves creacions imatges fotogràfiques i a participar en diferents festivals vinculats a la fotografia.

Presenta a PhotoEspaña 2019 el seu últim projecte en format llibre. És una autoedició independent de títol Efímeres, que ja ha participat al Patata Festival Internacional de Fotografia de Granada, on va ser premiat.