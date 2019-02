La recuperació "gradual" de l'activitat judicial a Eivissa al Cetis i al Consell començarà la setmana vinent

Publicado 7/2/2019 12:15:02 CET

El Ministeri continua amb les gestions per llogar altres 400 metres quadrats a la Torre 6 de l'edifici Cetis

EIVISSA, 7 Feb. (EUROPA PRESS -

Els jutjats d'Eivissa afectats per l'incendi del passat 21 de gener iniciaran al final de la setmana vinent una recuperació gradual de l'activitat jurisdiccional, segons l'acord del Ministeri de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Balears per a la reubicació temporal dels jutjats a l'edifici Cetis i a la seu del Consell Insular.

Segons el Ministeri de Justícia, aquest dijous es realitzaran els treballs de trasllat d'equips i mobiliari a les noves dependències.

A l'edifici Cetis Torre 1 es condicionaran tres sales per resituar el jutjat de violència sobre la dona, que disposarà d'un espai per a l'oficina d'atenció a les víctimes. Els serveis psicosocials se situaran a la seu del jutjat social al costat de les places destinades, al principi, a l'Institut de Medicina Legal.

S'habilitarà, així mateix, una superfície de 123 metres quadrats per als quatre jutjats d'instrucció que comptaran amb tres llocs de treball cadascun d'ells. Hi haurà també un espai separat per al jutjat de guàrdia que treballarà amb la plantilla pràcticament al complet la setmana que li correspongui la prestació d'aquest servei.

Finalment, es condicionarà un despatx comú per a jutges i lletrats. La seguretat i vigilància de la Torre 1 estarà gestionada per la gerència territorial.

D'altra banda, a la seu del Consell, a l'espai de major grandària dels tres cedits per la institució insular, se situaran els dos jutjats penals que estaran dotats amb sis places de funcionaris cadascun. A més, s'usarà un altre espai per a despatxos dels jutges i lletrats de l'administració de Justícia penal i s'està estudiant la possibilitat d'habilitar la tercera de les dependències com a sala de vistes.

Al mateix temps, continuen les gestions per part del Ministeri per al lloguer d'unes dependències de prop de 400 metres quadrats a la Torre 6 de l'edifici Cetis que permetrien la concentració en un mateix espai de tots els jutjats d'instrucció i l'emplaçament al complet del jutjat de violència sobre la dona a l'edifici Torre 1.

D'altra banda, ja s'ha rebut el material informàtic que ha proveït el Ministeri de Justícia per possibilitar l'activitat del personal a les seves noves dependències. Justícia s'encarregarà també de la configuració dels equips i la seva comunicació amb el sistema de gestió processal, del cablejat i la connexió telefònica.