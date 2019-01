Recuperen elements etnològics del Parc Natural de Mondragó, mitjançant un projecte de 18.100 euros

Publicado 12/1/2019 12:19:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un projecte impulsat entre setembre i desembre de 2018 i finançat amb 18.100 euros ha permès recuperar diversos elements etnològics del Parc Natural de Mondragó (Mallorca) per ser visitats, en el marc del conveni de col·laboració entre el Govern i la Fundació Bancària La Caixa.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en una nota de premsa, les tasques de condicionament, recuperació i adequació han estat dutes a terme per la Fundació Social La Sapiencia.

Una brigada formada per un monitor o capatàs i quatre persones en situació d'exclusió o vulnerabilitat social han realitzat 46 jornades de treball.

El projecte s'ha desglossat en treballs de neteja i retirada de vegetació de l'entorn d'elements etnològics d'interès perquè puguin ser visitats.

D'altra banda, s'han instal·lat elements protectors, com a reixes i pals a l'entorn d'elements etnològics on podia haver-hi un risc per a les persones, i també s'han recuperat marges de pedra en sec.

La Conselleria ha recordat que al Parc Natural de Mondragó es troben multitud d'elements etnològics, "mostres de les activitats tradicionals que es feien històricament en aquest indret". "Aquests elements es troben integrats en el paisatge i contribueixen a enriquir-lo, i complementen així l'oferta cultural de la zona a més de resultar un element important de cara a la funció didàctica.", han ressaltat des del Govern.

Amb el pas del temps alguns d'aquests elements patrimonials es trobaven envellits per la vegetació i en estat d'abandonament.