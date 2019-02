Red Eléctrica "manté els estàndards de qualitat de servei" amb una disponibilitat anual del 97% a Balears

Publicado 20/2/2019 10:54:12 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Grup Xarxa Elèctrica (REE), pel que fa a l'operació del sistema elèctric, "ha mantingut els estàndards de qualitat de servei" en Balears en 2018 amb una disponibilitat anual del 96,8 per cent, encara que per sota de les altres comunitats, que tenen uns índexs del 98 per cent i, així mateix, REE va obtenir un benefici net de 704,6 milions d'euros en aquest any, la qual cosa representa un increment del 5,2 pel que fa a l'exercici anterior, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'import net de la xifra de negoci de la companyia el 2018 va aconseguir, en termes nacionals, els 1.948,5 milions d'euros, enfront dels 1.941,2 milions d'euros de l'exercici anterior, la qual cosa suposa un augment del 0,4 per cent.

Aquesta xifra recull la retribució de l'activitat de transport a Espanya. Així mateix, recull els ingressos associats a l'activitat externa de telecomunicacions, que van aconseguir els 88,7 milions d'euros, els ingressos regulats relatius a l'operació del sistema, per 65,8 milions d'euros, així com els ingressos derivats de l'activitat de transport a l'exterior, que van aconseguir els 22,9 milions d'euros.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup presidit per Jordi Sevilla durant el passat any va ascendir a 1.539,7 milions d'euros, un 1,3 per cent per sobre del generat en l'exercici precedent.

Per la seva banda, el resultat net d'explotació (Ebit) va ser de 1.069,8 milions d'euros, un 3,7 per cent per sobre de l'obtingut l'any passat. El grup va indicar que la seva evolució reflecteix el descens en les dotacions per a amortització de l'immobilitzat, degut fonamentalment als ajustos en l'estimació de la vida útil tècnica d'alguns actius de transport.

Les inversions totals del grup al llarg de 2018 van aconseguir els 546,6 milions d'euros, dels quals 378,2 milions d'euros es van destinar per l'operador del sistema elèctric al desenvolupament de la xarxa de transport nacional.

Així mateix, en 2018, la generació peninsular procedent de fonts renovables va aconseguir el 40,1 per cent i la producció peninsular lliure de CO2 va suposar el 60,7 per cent de la generació.

Pel que fa a l'activitat internacional, el Grup Xarxa Elèctrica a través de la seva filial Xarxa Elèctrica Xile va adquirir l'any passat la companyia de transport d'electricitat Sentinella Transmissió per 117 milions de dòlars (uns 103,21 milions d'euros).

Aquesta transacció també inclou les obres d'ampliació recollides en el Pla d'Expansió del Sistema de Transmissió per al període 2016-2017 així com l'explotació de la xarxa de fibra òptica associada a les línies.

A més, el passat mes de desembre va arribar a un acord amb Bow Power per adquirir el 100 per cent de CCNCM, societat concessionària d'una línia elèctrica de 372 km de circuit i quatre subestacions en el Nord del Perú.

A l'activitat de telecomunicacions, el passat 12 de febrer va tancar un acord amb Abertis Infraestructures per adquirir el 89,68 per cent de les accions d'Hispasat per 949 milions d'euros. Aquesta adquisició serà finançada amb deute extern i, per tant, sense recurs a l'accionista.

PUJA UN 7 PER CENT EL SEU DIVIDEND

Pel que fa al dividend de l'exercici 2018, es proposarà a la junta general d'accionistes una retribució de 0,9831 euros per acció, un 7 per cent per sobre del pagat l'any anterior i en línia amb l'anunciat en el pla estratègic de grup.

Referent a això, el consell d'administració ha proposat l'abonament d'un dividend complementari de 0,7104 euros bruts per títol, que haurà de ser aprovat per la junta general d'accionistes, el pagament del qual es realitzarà el proper 1 de juliol.