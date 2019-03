La reforma del passeig de Vara de Rei (Eivissa), guardonada amb un premi d'arquitectura i disseny

Publicado 18/3/2019 18:12:35 CET

EIVISSA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La reforma del passeig de Vara de Rei, a Eivissa, ha estat guardonada amb el 'Green Good Design' en la categoria de 'Green Urban Planning/Landscape Architecture', que ha valorat la sostenibilitat i integració paisatgística del projecte dins dels premis 'Good Design'.

Segons ha destacat l'Ajuntament d'Eivissa, es tracta d'un nou reconeixement a la intervenció dissenyada pel despatx AldayJover Arquitectura i Paisatge.

Aquests premis, que atorga 'The Chicago Athenaeum: Museum of Arquitecture and Design', es concedeixen anualment i els treballs guanyadors són publicats en un llibre, i podran usar durant dos anys un segell de qualitat.

La reforma ha aconseguit anteriorment un tercer lloc en els 'Urban Design & Architecture Design Awards', entre altres guardons.

Al costat de la transformació de Vara de Rei i el seu entorn també han estat premiats altres vuit projectes a tot el món.