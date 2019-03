Registren tres locals d'oci a Manacor en una operació contra el trànsit de drogues

Publicado 26/3/2019 16:24:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i la Policia Local de Manacor han realitzat inspeccions a tres locals d'oci i en la via pública del municipi en una operació de control contra el trànsit de substàncies estupefaents.

Segons ha informat la Policia a través d'un comunicat, les inspeccions es van realitzar a la matinada d'aquest dissabte amb l'objectiu de "millorar la seguretat" seguint els criteris tècnics contemplats en les últimes reunions de la Junta Local de Seguretat.

En aquest sentit, l'operació es va desenvolupar "amb normalitat" i les inspeccions en el locals van donar com resultat la identificació de vint persones, diversos actes per tinença de substàncies estupefaents i objectes perillosos i diverses citacions de no nacionals per comprovar la seva situació a Espanya.

Finalment, la policia ha detallat que la previsió és continuar amb els dispositius en obtenir resultats positius des del punt de vista de la lluita contra el delicte de la salut pública.