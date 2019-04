La Reina Sofia presidirà el 16 d'abril la inauguració de 'Gegants de l'Oceà' a Palma Aquarium

Publicado 5/4/2019 17:58:47 CET

La Reina Sofia presidirà dimarts que ve 16 d'abril a les 11.30 hores la inauguració de 'Gegants de l'Oceà' a Palma Aquarium, una experiència immersiva per divulgar la vida nòmada de la balena geperuda.

Així ho ha indicat Palma Aquarium en una nota informativa. A l'acte també assistirà el director general de Palma Aquarium, Antonio González, així com altres personalitats de l'àmbit polític i institucional.

L'espectacle va ser presentat el març passat a la fira internacional de turisme de Berlín (ITB) i es desenvoluparà dins d'una cúpula de gairebé 250 metres quadrats, 15 metres de diàmetre i 125 seients. En ella, els espectadors podran veure d'aprop les balenes gràcies a tecnologia de projecció i a càmeres aquàtiques.

Per a aquest projecte s'ha adaptat un espai de més de 400 metres quadrats en una obra la durada de la qual ha estat aproximadament d'un any. Es van haver de realitzar ajustos en l'estructura del sostre per poder encaixar la cúpula de 6,70 metres d'altura, així com l'adaptació del sòl per acollir els desnivells de l'estructura de teatre.

Palma Aquarium també comptarà amb un espai interactiu amb finalitats educatives per aprendre sobre aquests animals, des del seu fenomen de migració fins a la seva capacitat de vincles socials. Segons van indicar en la presentació a Berlín, el projecte promourà la conscienciació sobre problemes ambientals.