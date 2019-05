El restaurant del Club del Molinar continua obert després que l'APB ordenés el cessament de la seva activitat

Publicado 7/5/2019 12:28:44 CET

Vallespir assegura que no hi ha problemes de seguretat a l'edifici i veu "incoherent" i un "abús de poder" l'ordre de cessament d'activitat per part de l'APB

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El restaurant del Club Marítim del Molinar de Levante (CMML) continua obert després que aquest dilluns l'Autoritat Portuària de Balears (APB) hagués ordenat la paralització i el cessament de la seva activitat per motius de seguretat a causa de les obres de reforma del port, ha explicat a Europa Press el president de CMML, Rafael Vallespir.

Després que l'APB indiqués que el Club havia estat informat que hauria de tancar les seves instal·lacions quan així se'ls requerís i que el Club va signar aquesta "autorització", Vallespir ha matisat que van signar una ocupació temporal de l'edifici --restaurant i oficines-- per a un any, prorrogable a tres, amb diferents clàusules, entre les quals es trobava el desallotjament en cas d'obres que poguessin afectar a la seguretat.

Segons ha dit, els va semblar "lògic" que es contemplés la prevenció de riscos i, per això, ho van signar. No obstant, ha considerat que "no és molt normal" que "tan sols" un mes i mig després de la signatura del contracte s'hagi demanat el desallotjament de l'edifici. En aquest sentit, ha asseverat que l'ocupació de l'edifici hauria de ser d'un mínim d'un any. "Haurien d'haver tingut una previsió", ha opinat.

"NO EXISTEIXEN PROBLEMES DE SEGURETAT"

Vallespir ha posat l'accent en que "no existeixen problemes de seguretat" a l'edifici ja que aquest "no s'ha tocat i no s'especifiquen quins problemes pot presentar". Per això veu "incoherent" l'ordre de cessament d'activitat de l'APB i ha defensat que, tant el restaurant com les oficines, "continuaran oberts", malgrat el "abús de poder" que considera que hi ha amb l'ordre de l'APB.

En aquest sentit, ha indicat que l'acció de la Policia Portuària d'aquest dilluns --cessant l'activitat del restaurant amb la col·locació d'un cartell-- va ser un acte d'"intimidació, assetjament i coacció" i, a més, ha insistit que l'APB "no té competència per demanar que s'executi aquesta ordre".

En aquesta línia, el president del CMML ha al·legat que "l'únic qui ho pot dictaminar és un jutge", "com en un desnonament", i ha sostingut que "tancaran el Club quan la Llei així ho indiqui i existeixi l'ordre d'un jutge". "Ells no tenen potestat", ha reiterat.

Amb tot, ha explicat que aquest dilluns van avisar a la Policia Nacional quan els van intentar tancar el restaurant i el mateix cos policial "els va dir que podien treure el cartell" que havia posat la Policia Portuària.

A més, d'altra banda, ha afegit que al restaurant hi ha 11 treballadors amb contractes en vigor i compromisos i que, per tant, "caldria donar-los un termini lògic per poder realitzar un ERE de forma legal".