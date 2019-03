La reunió en el Tamib per la vaga en l'EMT finalitza sense acord

Publicado 18/3/2019 17:44:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La reunió celebrada aquest dilluns al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib) per la vaga convocada a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha finalitzat sense acord.

Així ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa en la qual ha manifestat que la direcció de l'empresa pública "manté la seva voluntat negociadora" amb la representació dels treballadors.

La vaga va ser convocada després que el consell d'administració de l'EMT aprovés, la setmana passada, les bases d'una borsa de treball per cobrir baixes de forma eventual. El comitè d'empresa la va qualificar com la convocatòria d'ocupació "més precària" que "hagi existit mai" en aquesta empresa pública i ha convocat aturs de dues hores de durada els dies 25, 27 i 29 de març.

El comitè d'empresa va titllar la convocatòria de "poc transparent", va denunciar que fora "sense examen" i va apuntar que beneficiava "clarament a un perfil concret de treballadors, discriminant la resta de candidats".

Aquest dilluns, el regidor de Mobilitat de Palma, Joan Ferrer, ha rebutjat aquestes afirmacions, que considera "acusacions que no tenen fonament". El regidor ha assegurat que la convocatòria pretén precisament combatre la precarització perquè no volen "que per qüestions de baixes puntuals no previstes la ciutat es quedi sense els conductors suficients per cobrir els serveis prevists", ni que els conductors restants "hagin d'assumir tasques extraordinàries".

En aquest sentit, Ferrer ha explicat que la borsa és per cobrir casos de malaltia o permisos reconeguts dels 550 conductors amb els quals explica l'EMT. Segons ha informat Cort, els nous treballadors tindran les mateixes condicions laborals que la resta de membres de la plantilla. El termini de presentació de candidatures a la borsa de treball finalitza el 3 d'abril.