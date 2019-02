Ribera aposta per millorar "enormement" la productivitat sense afectar "de manera irremeiable" al medi ambient

Publicado 7/2/2019 16:14:46 CET

Un total de 40 ajuntaments, el de Palma entre ells, han rebut els 'Corbatins Blaus' del reciclatge de paper i cartró

MADRID, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha apostat per millorar "enormement" els índexs de productivitat però "sense afectar de manera irremeiable" el medi ambient.

Així ho ha manifestat aquest dijous 7 de febrer a Madrid Ribera, durant l'acte d'entrega dels 'Corbatins Blaus 2019', guardons que lliura Aspapel, en el qual ha destacat que l'economia circular "exigeix pensar d'una altra manera".

"L'economia circular exigeix integrar de manera pràcticament constant allò que utilitzem, ser molt més intel·ligents pel que fa a allò que utilitzem", ha explicat la ministra, al mateix temps que ha defensat ser "més intel·ligents" a l'hora de dissenyar els productes per facilitar "de manera natural la seva correcta reintroducció".

Així mateix, ha celebrat el "compromís a peu de carrer" per millorar la gestió dels residus i el "compromís local" que té per finalitat millorar la seva gestió. "Sabem que cada vegada més els límits dels recursos ambientals formen part dels elements més rellevants a l'hora d'entendre què és prosperitat, inclusió, economia, perdurabilitat i bon negoci", ha subratllat Ribera.

En aquest sentit, la ministra ha reconegut que encara no estan desenvolupades totes les eines que ajudin "a prendre les millors decisions". "Podríem pensar que el paper i el cartró ho tenen més fàcil que altres elements, però tenim un immens recorregut de millora al nostre país", ha precisat.

"Hem millorat les dades pel que fa a la recollida selectiva de residus, però encara no hem arribat a una evolució que permeti situar-nos a la franja verda d'allò on les coses funcionen millor", ha assenyalat Ribera, qui ha apostat per "impulsar canvis normatius que facilitin les coses"

La ministra també ha destacat que és "fonamental" enfortir el diàleg en múltiples adreces. "Cal comprendre els desafiaments que s'afronten cada dia i les oportunitats que cadascuna de les nostres indústries identifica. Identificar els problemes resulta fonamental per poder resoldre'ls", ha conclòs.

40 AJUNTAMENTS, PREMIATS PER LA SEVA GESTIÓ DEL PAPER I CARTRÓ

Durant l'acte, 40 entitats locals, entre elles l'Ajuntament de Palma, de tretze comunitats autònomes han rebut el reconeixement per l'excel·lència de la seva gestió de la recollida selectiva de paper i cartró.

Per comunitats autònomes, Andalusia i Catalunya encapçalen la classificació amb vuit entitats guardonades, seguides de Castella i Lleó, amb sis; la Comunitat de Madrid, amb cinc; i el País Basc, amb tres. Completen la taula Castella-la Manxa i Balears, amb dues; i Principat d'Astúries, Aragó, Canàries, Galícia, La Rioja i Comunitat Foral de Navarra, amb una cadascuna.

"La promoció de la recollida i el reciclatge és un objectiu que compartim tots, treballem des dels nostres diferents àmbits d'activitat. Els ajuntaments fomenten la col·laboració ciutadana gestionant un eficient sistema de recollida", ha subratllat el president d'Aspapel, Jordi Mercader.

En la mateixa línia, ha incidit que des de la indústria paperera aporten la seva "gran capacitat recicladora" i ha posat en valor el "eficient i reeixit" sistema de recollida de paper i cartró a Espanya, un sistema, al seu judici, "referent a Europa".

"La gestió de la recollida selectiva municipal de paper i cartró per reciclar al nostre país es troba immersa en una potent dinàmica de millora contínua, de la qual els premiats són una clar exemple", ha manifestat Mercader.

Finalment, el president d'Aspapel ha posat l'accent en la importància d'incorporar el paquet d'Economia Circular a la legislació nacional, permetent que els fluxos "que funcionen bé amb gestió privada, ho segueixin fent".