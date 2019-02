Rivera presenta aquest dimarts a Joan Mesquida com a candidat al Congrés per Balears

Publicado 25/2/2019 20:19:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, participa aquest dimarts en un acte públic al costat de la senadora de Cs, Lorena Roldán, per presentar l'ex secretari d'Estat i director general del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil al Govern de José Luís Rodríguez Zapatero, Joan Mesquida, com a candidat al Congrés dels Diputats per Balears.

Cal recordar que en declaracions a Europa Press, Mesquida ha explicat que PP i PSOE "es perden en debats sobre l'avortament i les exhumacions de Franco" que, al seu parer, són temes que estan "superats amb les altres coses i prioritats sobre les quals cal ocupar-se".

Així, Mesquida ha apuntat que quan es va donar de baixa del PSIB-PSOE, "perquè veia que el partit no agafava un bon rumb", va pensar que "no s'aniria de la política ja que és suficientment important" i, llavors, mitjançant una "trobada informal" va coincidir amb Rivera i "van començar a parlar, a conèixer-se i a mantenir contacte".

L'acte de presentació de Mesquida tindrà lloc aquest dimarts a les 11.00 hores a l'Hotel Melià Palma Bay de Palma.