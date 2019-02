Rivera promet que si governa el castellà serà la llengua vehicular als col·legis públics i concertats de tot Espanya

Publicado 19/2/2019 18:22:41 CET

El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha compromès, aquest dimarts, a garantir que el castellà sigui llengua vehicular de tots els col·legis públics i concertats del país si el seu partit arriba al Govern central després de les eleccions del 28 d'abril.

"Si nosaltres governem, l'espanyol serà la llengua vehicular a tots els col·legis d'Espanya i a qui no li agradi, que s'aguanti, perquè és el que diu la Constitució", ha declarat Rivera al Congrés, durant la reunió del grup parlamentari de Ciutadans.

Malgrat que l'educació està transferida a les comunitats autònomes, Rivera ha insistit que la seva aposta pel castellà s'estendrà a "totes les escoles públiques i concertades". "El meu compromís, i el nostre programa electoral ho dirà ben clar", ha proclamat davant dels seus diputats.

En la seva intervenció, el líder taronja ha explicat que Espanya té "la sort" de tenir llengües cooficials, però, al seu judici, les famílies no haurien de triar entre aquestes i "la llengua comuna". En aquest sentit, ha destacat el dret dels ciutadans "a fer servir aquesta llengua" o el dret dels pares "que els seus fills s'eduquin en aquestes llengües".

EL PP I EL PSOE, CULPABLES DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Rivera ha defensat "la trajectòria i autoritat moral" del partit que presideix per defensar aquesta posició, una idea que, al seu judici, el PP i el PSOE "no poden fer" perquè són les formacions que han provocat la situació actual a Catalunya.

Així, ha aclarit que Ciutadans "no farà com Rajoy", a qui ha acusat d'enviar, amb la coneguda com Llei Wert, els alumnes que volien estudiar en espanyol a col·legis privats, "amb vergonya i amagant-se per darrere".

També s'ha referit a l'exministre d'Educació del PP, Iñigo Méndez de Vigo, i a la seva successora socialista, Isabel Celaá, per acusar-los de guardar l'informe sobre adoctrinament a Catalunya que va fer l'Alta Inspecció Educativa, en el qual es tractava aquesta qüestió.

Per al líder taronja, els espanyols "no es mereixen governs que no tinguin el coratge de defensar l'ús de l'espanyol a totes les escoles del país" i que, per contra, "tapin l'adoctrinament dels seus socis nacionalistes".