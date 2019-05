Ruiz reconeix que l'únic que va actuar a l'edifici del Viver en aquests anys "és l'Ajuntament"

Publicado 14/5/2019 17:26:35 CET

EIVISSA, 14 Maig (EUROP A PRESS) -

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha reconegut que l'incendi de l'edifici del Viver "van ser moments molt difícils, possiblement els més difícils de la legislatura". "L'únic que ha fet quelcom per aquest edifici ha estat l'Ajuntament en aquests últims anys", ha dit Ruiz, assegurant que també el PP va intervenir en l'immoble en l'anterior legislatura.

Després de guardar un minut de silenci enfront de la casa consistorial, Ruiz ha lamentat "moltíssim" el succeït, destacant que aquest dilluns "va ser un dia difícil per a la ciutat d'Eivissa".

També ha recordat que l'Ajuntament havia treballat en l'immoble, que es trobava en "estat lamentable" i en "una situació molt delicada".

Així mateix, ha relatat que la investigació segueix oberta, treballant-se a l'interior de l'edifici. "Va ser una situació molt crítica", ha reiterat.

Ruiz ha informat que l'arquitecta municipal va poder visitar part de l'immoble a última hora del dia, encara que l'estat de la infraestructura li ha impedit realitzar la inspecció "com toca perquè la situació és molt complicada". Així, s'està a l'espera de l'informe sobre l'estat de l'edifici després de l'incendi.

Sobre les persones que residien a l'immoble, l'alcalde ha explicat que no tenien residència en el municipi. "És veritat que en els darrers mesos la situació era molt complicada, actuant-se de manera puntual, i ara s'ha elaborat un cens d'unes 50 persones que, suposadament estaven a l'edifici", ha explicat.

Ruiz ha recordat que el Consell també s'ha posat a la disposició del Consistori per oferir ajuda temporal als afectats, destacant la necessitat de tenir "infraestructures socials adequades" en el municipi. L'alcalde ha aclarit que s'ajudarà "de manera temporal" a les persones incloses en aquest primer cens i així, Benestar Social actuarà amb cadascun dels afectats de manera personalitzada.

"Podria haver estat pitjor perquè molta gent que vivia allà estava treballant en aquest moment", ha dit.

Ruiz ha repassat algunes actuacions realitzades a la zona, com la retirada de fins a 60 tones de residus o l'eliminació d'una grua abandonada. A més, ha recordat que a nivell judicial no se'ls va permetre entrar al ser una propietat privada. A més, ha aclarit que la Sareb no té hi relació ja que va vendre la seva part, adquirida per una entitat privada. Ruiz ha dit que l'Ajuntament es va plantejar fins i tot adquirir l'immoble amb fons europeus.