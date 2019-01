La Sala Augusta projectarà 'Overbooking', un documental sobre la massificació turística a Mallorca

Actualizado 25/1/2019 11:22:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Augusta de Palma acollirà aquest divendres la projecció d''Overbooking', un documental sobre la massificació turística a Mallorca, dirigit per Álex Dioscórides i guionitzat per Ernest Riera i Luis Ansorena.

El documental planteja preguntes com "està Mallorca saturada de turistes?", "és sostenible que en un any arribin gairebé 12 milions de visitants?" o "per què els mallorquins no són més rics si l'illa rep cada vegada més viatgers?.

'Overbooking' analitza d'aquesta manera "els anys de la saturació, el lloguer vacacional il·legal, els embussos, l'augment de consum de llum, petroli i aigua, la generació d'escombraries i els abocaments a la mar".

L'objectiu dels creadors del documental és analitzar les "conseqüències del turisme massiu" i proporcionar eines al ciutadà que "l'ajudin a interpretar el món que li envolta en un any crucial amb eleccions".