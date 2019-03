Salut assegura que l'"herència" del Govern de metges especialistes serà "molt més bona" que la del PP

Publicado 5/3/2019 10:46:50 CET

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assegurat que l'"herència" d'aquest Govern, quant a la relació de metges especialistes, serà "molt més bona" que la del PP en la legislatura passada gràcies a la creació de "més unitats docents" que permeten que hi hagi "més residents formant-se".

"És molt important planificar a mitjà i llarg termini perquè en tota Espanya estem preocupats per la falta de metges en general", ha explicat la consellera, al que ha afegit que "avui mateix, gràcies a la sanitat pública, una pacient ingressada en neurocirugia ha donat les gràcies a l'equip mèdic".

Gómez ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Mixt Xelo Huertes sobre si hi ha alguna especialitat mèdica a l'Hospital Universitari de Son Espases sense les dotacions de metges especialistes corresponents completes.

A continuació, el diputat 'popular' Vicent Serra ha preguntat a la consellera com pot justificar el Govern amb més recursos que mai les manques de la sanitat balear, al que Gómez ha respost que el que va fer el PP durant la passada legislatura va ser per "pura ideologia" i no per "falta de diners".

En aquest sentit, ha celebrat que durant la present legislatura s'hagi "renovat la flota de cotxes d'Atenció Primària" amb "més ambulàncies que mai i les més modernes d'Europa".