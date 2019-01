Salut finançarà tot el tractament ortopèdic i ortodòntic dels nens amb fissura palatina

Publicado 9/1/2019 14:08:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat aquest dimecres que el Govern finançarà tot el tractament ortopèdic i ortodòntic dels nens amb fissura palatina des del seu naixement fins a l'edat adulta.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Gómez ha assegurat que "el més important, evidentment, és que l'estat final d'aquests nens quan arribin a adults ja no dependrà de les possibilitats econòmiques de les seves famílies".

Fins ara, el sistema públic de salut solament cobria la cirurgia necessària per als nens i nenes que neixen amb fissura palatina, que suposen entre 14 i 18 nens per any en la nostra comunitat. A partir d'ara, el Servei de Salut inclourà en la seva cartera de serveis el tractament ortopèdic i ortodòntic complet per a cada nen fins a l'edat adulta.

Encara que poden anar realitzant-se intervencions quirúrgiques per corregir aquesta malformació, els resultats finals són molt millors si el nen ha rebut tractament d'ortopèdia/ortodòncia al llarg del seu creixement. Però existeixen nombroses famílies que en l'actualitat no podien assumir el cost d'aquests tractaments, que moltes vegades es perllonguen durant més d'una dècada.

Així doncs, la Conselleria de Salut va decidir realitzar el tractament ortodòntic d'aquests nens amb recursos propis i, entre altres mesures, ha creat una unitat específica per al tractament dels fissurats que es compon dels cirurgians maxil·lofaciales i pediàtrics de l'Hospital Universitari Són Espases i els odontòlegs ortodoncistes d'Atenció Primària, que realitzaran els tractaments dentals dels nens.

INTERVENCIONS

La coordinació entre els professionals implicats millorarà l'atenció als nens i els nous serveis públics permetran arribar a tots els afectats. Els nens amb fissura palatina han de ser intervinguts en diverses ocasions al llarg de la seva etapa de creixement per corregir aquesta malformació.

Per norma general, són intervinguts en els primers mesos de vida i entorn dels 10-11 anys (empelt ossi). Paral·lelament, solen requerir tractament ortodòntic a partir dels 5-6 anys i després de la intervenció als 10-11 anys. Tractaments que fins al moment sol estaven a l'abast de les famílies amb recursos econòmics.

Cal assenyalar que, a més, existeix un procediment que es realitza durant els primers mesos de vida dels nens fissurats, la tècnica POA, que actualment a Balears únicament realitza un dentista privat en coordinació amb els serveis de cirurgia de Son Espases.

Aquesta tècnica, que ofereix molt bons resultats, té un cost d'uns 2.100 euros i el Servei de Salut, fins ara, aporta 500 euros per nen. L'objectiu de la Conselleria de Salut és incloure també aquesta tècnica en la cartera de prestacions del Servei de Salut perquè no suposi cap cost als afectats.

Amb tot això, aquest any entre 20 i 40 nens de Balears (fins als 18 anys) podran accedir a tots els tractaments necessaris per arribar a l'edat adulta sense rastre d'aquesta malformació.