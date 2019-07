Salvem Portocolom alerta en un vídeo dels danys a la posidònia per les ancles dels vaixells i demana mesures municipals

Publicado 8/7/2019 12:42:07 CET

Una submarinista mostra els danys a la Posidonia Oceànica provocats per l'ancla d'un vaixell, en un vídeo difós per Salvem Portocolom

Denuncien també la presència d'un catamarà que ha anclat dins de la zona de bany

Salvem Portocolom ha alertat aquest dilluns en un vídeo dels danys a la 'Posidònia Oceanica' que provoquen les àncores dels vaixells a Portocolom, i ha reclamat a l'Ajuntament de Felanitx que engegui mesures per protegir el fons marí.

Salvem Portocolom ha publicat aquest dilluns a YouTube un vídeo gravat aquest cap de setmana, en el qual mostren "l'acció destructiva de les àncores sobre la prada de Portocolom". En el vídeo es pot veure l'àncora de la 'Fuita', un iot francès d'uns 15 metres que segons l'associació pretenia encertar l'ancoratge sobre un dels clars de sorra, però va impactar sobre la vora de la prada i va arrencar un tros.

"És tracta d'una imatge trista que, per desgràcia, no és cap novetat", ha lamentat l'associació, que ha recordat que el 2018 van difondre "desenes de vídeos similars".

En aquest sentit, aquest dilluns Salvem Portocolom també ha difós una fotografia presa a primera hora d'aquest diumenge, en la qual es veu un catamarà de bandera francesa que va clarejar dins de la zona de bany de l'arenal, dins de la zona de boies que marquen el límit.

Segons Salvem Portocolom, els clars de sorra que hi ha en la prada són massa petits per a embarcacions d'eslores grans i mitjanes, que intentin fondejar sobre la sorra però "la cadena queda sobre les algues" i quan el vent bufa les cadenes es mouen i s'arrosseguen.

SERVEI "INSUFICIENT"

Salvem Portocolom ha valorat el "bon treball del servei de vigilància i d'ajuda a l'ancoratge" però avisa que els danys dels ancores i cadenes "no cessen". Per a l'associació, el servei és "insuficient", ja que té "uns horaris i una zona que abasta molts quilòmetres de costa", per la qual cosa ha demanat dotar-ho de més recursos humans i materials.

Igualment, ha ressaltat que encara que un vaixell és marxi després de rebre una ordre, atès que no hi ha cap senyal que informi que no es poden tirar els ancores sobre la posidònia, "arribin nous vaixells que ho tornin a fer".

La plataforma va presentar l'any passat un paquet de propostes per regular l'ancoratge a les autoritats, i va mantenir una va reunir l'octubre amb l'Ajuntament, PortsIB, Demarcació de Costes i la Conselleria de Medi ambient. Salvem Portocolom ha criticat que, des de llavors, l'únic avanç ha estat "marcar el canal d'entrada al port des de la bocana". "Ni tan sols s'ha marcat la prada amb boies que indiquin que no és pot tirar ancles a la zona", han denunciat.

Per tot això, la plataforma ha reclamat a l'Ajuntament que "es posi les piles per protegir aquest bosc submergit".